MICHELLE HUNZIKER/ Emozionata per il debutto della figlia Aurora (Vuoi Scommettere?)

Michelle Hunziker torna in prima serata con il nuovo programma 'Vuoi scommettere?', remake di 'Scommettiamo che?'. Al suo fianco la figlia Aurora Ramazzotti.

17 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker non nasconde l'emozione di condurre un programma con la figlia Aurora, nata dal suo matrimonio con Eros Ramazzotti. "Non so descrivervi l’emozione di questo scatto... non è solo una “copertina” bensì l’inizio di una nuova avventura che porta con se sempre delle grandi sfide, ma anche una grande occasione per Aurora... che si è guadagnata la fiducia di Mediaset per affrontare il suo personalissimo cammino verso ciò che ha sempre sognato di fare... poterlo affrontare insieme è davvero un grande privilegio...", ha scritto la showgirl svizzera pubblicando la copertina che Tv Sorrisi e Canzoni ha decicato a lei e alla figlia (clicca qui per vedere la foto). Mamma e figlia, che hanno solo 19 anni di differenza, sono molto legate e sui social si divertono a condividere i loro momenti di ilarità con il pubblico. Tanti gli sketch realizzati, per annuciare il debutto di Vuoi scommettere?, in cui Michelle e Aurora si sfidano cone le scommesse più impensate... (agg. Elisa Porcelluzzi)

DOPO SANREMO, MICHELLE HUNIZKER TORNA SU CANALE 5

Michelle Hunziker torna alla guida di un programma tutto suo, facendo tesoro dell'esperienza svolta in Germania con una trasmissione analoga. Lo show che esordirà questa sera su Canale 5 si intitola Vuoi scommettere? e prende spunto dal tedesco Wetten, dass? che Michelle ha guidato dal 2009 al 2011 in terra teutonica. Se la tipologia di programma, che in Italia avevamo conosciuto con il titolo di Scommettiamo che? non è nuova per la conduttrice svizzera, la grande novità è rappresentata dalla persona che la affiancherà in questa nuova sfida ovvero la figlia Aurora Ramazzotti. A quest'ultima, infatti, verrà dato il compito di condurre le sfide in esterna nei vari concorrenti, mentre Michelle resterà in studio per tirare le somme delle scommesse, grazie anche alla presenza di vari ospiti illustri (e del pubblico, al quale verrà data la possibilità di votare). Questa collaborazione ha dato soddisfazione ed entusiasmo alla Hunziker, che non nasconde la propria gioia in una recente intervista nelle pagine del settimanale Chi.

AURORA È LA SCOMMESSA VINTA IN PARTENZA

Michelle Hunziker fatica a nascondere l'entusiasmo per l'avvio di Vuoi scommettere?, la trasmissione che esordirà questa sera su Canale 5 e nella quale avrà al suo fianco la figlia Aurora Ramazzotti. Sebbene quest'ultima abbia fatto già esperienza in televisione grazie alla conduzione del daily di X Factor su Sky Uno, per lei arriva il primo programma in chiaro, addirittura nella prima serata di Canale 5. Ma Michelle Hunziker non è affatto preoccupata di questa nuova avventura. Al contrario, ammette alle pagine del settimane Chi, che la figlia Aurora è la sua scommessa vinta in partenza: "I pregiudizi sui figli d'arte ci sono e sono molti. Si pensa che l'accesso a certi mondi sia più semplice ed è la verità. Ma è altrettanto vero che per fare bene qualcosa devi dimostrare di essere capace (...) Quando mi hanno detto cosa ne pensavo di fare questa cosa assieme a lei sono stata un minuto in silenzio: ero felicissima. È la mia scommessa vinta in partenza e spero tanto di capovolgere i cliché sui figli d'arte, per i quali spesso è molto difficile dimostrare quello che valgono. Invece, l'arte, il più delle volte, loro ce l'hanno nel Dna è una questione genetica".

IL RITORNO AL FESTIVAL DI SANREMO?

Continua l'anno d'oro di Michelle Hunziker, alle prese con grandi soddisfazioni sia in ambito professionale che sentimentale. Nonostante le voci di crisi del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, tutto sembra procedere per il meglio con l'imprenditore, sempre al suo fianco nel sostenerla nei suoi nuovi progetti televisivi. Ma il 2018, oltre ad essere l'anno del ritorno su Canale 5 grazie a 'Vuoi scommettere?' sarà soprattutto ricordato per la positiva partecipazione al Festival di Sanremo. La Hunziker, infatti, è stata la vera mattatrice della kermesse canora, ottenendo approvazioni e ascolti davvero entusiasmanti. La formula che ha conquistato tutti verrà ripetuta nel 2019? Sebbene Michelle si sia detta disponibile ad una seconda avventura sanremese, Claudio Baglioni (rinnovato nel ruolo di direttore artistico) ha voluto subito le cose in chiaro, precisando di non avere ancora pensato alla squadra che lo affiancherà nel suo secondo festival. Ma l'ipotesi Michelle Hunziker appare a questo punto più che concreta...

© Riproduzione Riservata.