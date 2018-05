Marco Liorni via da La Vita in Diretta/ Francesca Fialdini: “Sei stato un principe azzurro con me”

17 maggio 2018 Silvana Palazzo

Francesca Fialdini e Marco Liorni

Si avvicina la fine dell'avventura di Marco Liorni a La Vita in Diretta. La decisione è stata presa dallo stesso conduttore, come ha precisato la collega Francesca Fialdini: «Non è stato cacciato, nessuno lo manda via». Nei mesi scorsi si è parlato anche di dissidi tra i due conduttori, ma le dichiarazioni che Francesca ha rilasciato nel promo della puntata di oggi smentiscono queste indiscrezioni. Si stava parlando di trasformazioni, quindi la conduttrice ha affermato: «In cosa ti trasformerei se potessi? In un principe azzurro, ma lo sei già». Dopo un breve momento di imbarazzo, la Fialdini ha spiegato: «Lo sei per la tua famiglia e lo sei stato anche per me». Parole inaspettate quelle di Francesca, stando alla reazione di Marco, che non sapeva cosa rispondere alla collega. «Sono diventato rosso», ha ammesso il conduttore. E lei le ha fatto eco: «Anche io, vedi?». Insomma, niente che faccia ipotizzare frizioni tra i due, anzi.

MARCO LIORNI VIA DA LA VITA IN DIRETTA (E DALLA RAI?)

Marco Liorni, siamo ai saluti con La Vita in Diretta e i tantissimi telespettatori del programma di Raiuno. Suonano come un saluto infatti le parole di Francesca Fialdini, che lo ha definito «un principe azzurro», specificando che lo è per le figlie, la moglie e lo è stato anche per lei quest'anno. Questa è senza dubbio una delle notizie choc della settimana per quanto riguarda il mondo televisivo. Inizialmente si pensava che Marco Liorni fosse stato “spostato” alla guida del quiz televisivo “Reazione a catena”, ma l'incarico è stato affidato al collega Gabriele Corsi. I tanti fan del conduttore si sono quindi chiesti se Liorni non sia stato allontanato dalla Rai. Ma è intervenuta proprio la collega Francesca Fialdini per fare chiarezza sulla “separazione”: «Nessuno manda via Marco. Marco ha scelto di fare altri percorsi dopo 7 anni. Lo trovo normale. Sarà lui, e la Rai, a dire cosa accadrà».

