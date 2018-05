Mariano Catanzaro lascia il trono?/ Uomini e donne, la verità nella nuova registrazione

Due scelte e un abbandono? Così potrebbe chiudersi questa edizione di Uomini e donne ormai agli sgoccioli e nessuno del pubblico si scandalizzerà per Mariano Catanzaro, questo è certo

17 maggio 2018 Hedda Hopper

Mariano Catanzaro, Uomini e donne

Un flop annunciato? Per molti il trono di Mariano Catanzaro non era assolutamente da proporre in questa edizione e nemmeno nelle prossime visto che il tronista non è stato mai molt credibile nemmeno nella sua versione di corteggiatore. Mariano Catanzaro va e viene, entra, esce e costruisce ad hoc le sue esterne ma non per far piacere alle sue corteggiatrici (che hanno abbandonato in massa lo studio, almeno così sembra dalle ultime anticipazioni) ma solo per mettere in mostra le loro doti di recitazione. Mariano Catanzaro è stato sul trono solo per mettersi in mostra e per avere qualche serata in più non certo per via dell'amore o della voglia di trovare una donna per la vita altrimenti non si sarebbe comportato in questo modo. Ma vogliamo scagliare una lancia a favore del tronista? Sarà impopolare ma vogliamo farlo. Dopo attenta riflessione vogliamo sicuramente confermare che Mariano Catanzaro non è stato proprio un "santo" sul trono ma che in passato che queste cose le abbiamo già viste.

UNA LANCIA IN FAVORE DI MARIANO CATANZARO?

Lui ha sbagliato, sicuramente, ma anche le sue corteggiatrici gli hanno dato agio di farlo. In un primo momento si sono dette pronte a non concedersi, altre alle prime esterne si sono lasciare baciare, altre ancora gli hanno permesso di organizzare esterne uguali da mandare in onda una dopo l'altra. Le stesse parole, le stesse scene, e allora perché non reagire all'inizio del trono e aspettare ormai la fine di questa edizione? Forse hanno capito che Mariano, soprattutto dopo la segnalazione, fa le stesse cosa anche fuori? Alcune di loro forse puntano alla possibilità di ritornare nella prossima edizione o, meglio ancora, di partecipare alla prossima di Temptation Island magari al fianco di Mariano o come semplice tentatrice. Hanno davvero appoggiato il tronista in questo folle viaggio?

