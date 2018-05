Meghan Markle e Harry, il matrimonio/ La sposa cambia le regole: ecco chi curerà il suo look

Meghan Markle e Harry, è tutto pronto per il matrimonio che sarà celebrato il 19 maggio: la sposa cambia le regole anche per il look. Ecco chi curerà il suo make up.

17 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Harry e Meghan Markle

Il 19 maggio, giorno in cui Meghan Markle e il Principe Harry diventeranno marito e moglie, è alle porte. In Inghilterra è tutto pronto per il matrimonio dell’anno che sarà seguito dalle televisioni di tutto il mondo. In Italia sarà trasmesso sia dalla Rai che da Canale 5, ma anche da Real Time. Gli occhi di tutti saranno naturalmente puntati tutti sulla sposa che indosserà un abito della casa di moda Ralph & Russo, che ha vestito il look della Markle anche per il giorno del fidanzamento. In attesa di scoprire quale abito avrà scelto la futura moglie del Principe Harry, sembra che Meghan abbia rifiutato di farsi truccare da mani esperte per affidarsi a quelle di un’amica. Una scelta inusuale che, però, si sposa perfettamente con lo stile semplice della Markle che ha conquistato le donne inglesi che si sono letteralmente innamorate di lei. Il compito di truccare la sposa dovrebbe essere affidato a Jessica Mulroney, canadese e sua migliore amica. Meghan Markle è considerata la protagonista di una favola moderna: pur non avendo origini nobili, infatti, tra poche ore diventerà il membro di una delle famiglie reali più importanti al mondo.

MEGHAN MARKLE E IL PRINCIPE HARRY: IL MENU’ DEL MATRIMONIO

Meghan Markle e il Principe Harry sono pronti per coronare il loro sogno d’amore. La sposa dovrebbe essere accompagnata all’altare dalla madre Doria Ragland che è partita da Los Angeles. Secondo quanto riporta il Daily Mail, appena sbarcata a Londra, la signora Ragland sarà portata direttamente da Meghan e Harry. Fervono, dunque, i preparativi per il grande giorno. Anche gli chef che si occuperanno del menù sono a lavoro. Le portate non sono state svelate anche se pare che gli sposi abbiano scelto una torta nuziale al limone e sambuco che sarà realizzata da un’antica pasticceria inglese. Inoltre, gli sposi avrebbero deciso di privilegiare i prodotti locali per deliziare il palato dei loro ospiti che non potranno indossare abiti scollati, trasparenti, tacchi altissimi, gioielli vistosi e dovranno indossare rigorosamente cappelli che, però, non ostacolino la visione agli altri invitati.

