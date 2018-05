Nina Moric soffre per Carlos/ Luigi Favoloso l'ha delusa, Fabrizio Corona la sosterrà?

La questione di Carlos è ancora dolorosa per Nina Moric che affronta Luigi Favoloso nella casa del Grande Fratello. Fabrizio Corona la sosterrà in questa sua "guerra"?

17 maggio 2018 Hedda Hopper

Nina Moric

L'entrata di Nina Moric nella casa del Grande Fratello 2018 ha richiamato l'attenzione sulla questione di Carlos. Il bambino che ha avuto da Fabrizio Corona le è stato portato via ormai quattro anni fa e da allora è stato affidato alla nonna Gabriella, madre dell'ex re dei paparazzi. A Mattino 5 si parla della questione senza entrare nelle pieghe legali e giuridiche ma sicuri che per una mamma è una sofferenza non avere il proprio figlio accanto. Lei stessa, in un'intervista aveva raccontato "posso vedere mio figlio per un'ora e mezzo alla settimana, in un primo momento con la presenza di un educatore. Così ho proposto che fosse presente il mio padre spiriturale ed è andata meglio tanto che sono stata ritenuta migliore e hanno mostrato un'apertura. [...] Io sono sua madre e voglio che torni a casa sua." Con queste parole Nina Moric parlava di un dolore grande per lei e per suo figlio, il dolore della divisione da una madre da suo figlio e viceversa.

IL DOLORE PER L'ASSENZA DI CARLOS

Della questione si torna a parlare di Mattino 5 e gli opinionisti sono tutti concordi nel dire che questo è un dolore grande e che forse un figlio avrebbe bisogno della madre per più di un'ora a settimana. Questo richiama l'attenzione su Luigi Favoloso che la stessa Moric ha accusato di averle dato il colpo di grazia. Sulla questione Carlos è tornato a parlare anche Fabrizio Corona che, libero di poter parlare con i giornalisti, ha detto la sua dicendosi pronto a sostenerla e aiutarla visto che è giusto che un figlio stia anche con la madre. A Chi ha riferito: "Vorrei aiutarla a recuperare il rapporto con nostro figlio Carlos Maria. Ci sto provando con gli assistenti sociali, non è facile. Ma è una mamma e va rispettata. Spero però che lei cambi in positivo. Non per me, per Carlos. Mio figlio ha un’intelligenza sopra la media. Tra le tante cazzate che ho fatto, lui è il mio gol più bello”. Ancora una volta sembra che ci sia qualche intoppo visto che lui stesso auspica che Nina Moric cambi, ci riuscirà davvero?

IL FUTURO DI NINA MORIC CON CARLOS?

Al momento non ci sono novità nella questione e lo stesso ragazzo continua a vivere la sua vita al fianco della nonna Gabriella, l'unica che sembra in grado di potergli dare la stabilità di cui un bambino ha bisogno con due genitori un po' sui generis. Con Fabrizio Corona finalmente libero le cose potrebbero davvero cambiare per lui? Se Luigi Favoloso le ha dato il colpo di grazia, proprio il suo ex potrebbe correre in suo soccorso aiutandola a riavere indietro suo figlio o, magari, a vederlo più spesso considerando la casa di Gabriella il suo "punto fisso" per evitare sbandamenti. Non ci resta che attendere che i giudici prendano la parola e dicano finalmente la loro sia a Nina Moric che alle richieste di Fabrizio Corona.

