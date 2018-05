Norvegia, principe innamorato dell'ex modella di Playboy/ La Casa reale la difende: “È abile e laboriosa”

17 maggio 2018 Silvana Palazzo

Norvegia, principe innamorato dell'ex modella di Playboy

Il principe di Norvegia si è fidanzato con un ex modella di Playboy. Marius Borg Høiby seguirà le orme dell'erede al trono svedese, che ha sposato un'ex modella erotica? Il figlio della principessa ereditaria Mette-Marit si è innamorato di Juliane Snekkestad, che non lesina pose sexy anche sui suoi profili social. Le foto hot sono finite sui tabloid norvegesi, mentre i due sono andati a vivere insieme a Londra. La love story sta facendo discutere in Norvegia, con la famiglia reale che non avrebbe preso bene l'attenzione mediatica. «Conosciamo Juliane come una ragazza abile e laboriosa: non merita questo tipo di pubblicità». Ma con questa dichiarazione è stata confermata sostanzialmente la relazione. Non solo, i reali di Norvegia sembrerebbero approvare la nuova coppia. Del resto c'è il precedente di Carl Philip che fa ben sperare: l'erede al trono svedese nel 2015 sposò Sofia Hellqvist, ex modella erotica da cui ha avuto due figli, Alexander e Gabriel.

NORVEGIA, PRINCIPE INNAMORATO DELL'EX MODELLA DI PLAYBOY

Le foto in topless di Juliane Snekkestad hanno invaso per giorni le prime pagine dei più importanti tabloid e siti di gossip scandinavi, provocando più di una polemica nella Corte reale norvegese. Lo scoop della rivista Se og Hør sull'ex modella di Playboy e Marius Borg Høiby non è piaciuto alla famiglia reale, che non ha negato la relazione, ma ha criticato il magazine. Secondo il tabloid il 21enne Marius, che aveva lasciato la Norvegia per studiare in California, si è recentemente trasferito a Londra, dove convive con la nuova fidanzata da prima di Natale. Marius, che è nato da una precedente relazione della principessa ereditaria Mette-Marit, ha deciso da tempo di non avere incarichi pubblici preferendo restare lontano dai riflettori. Da qui il disappunto della famiglia reale per la fuga di notizie. «Marius Borg Høiby ha affermato in molte occasioni che non desidera alcuna attenzione da parte dei media sulla sua vita privata. È grato che la stampa norvegese abbia ampiamente rispettato questo desiderio. Consideriamo questa pubblicazione una violazione della privacy e siamo molto scontenti delle parole usate e delle immagini diffuse», recita la nota della famiglia reale.

