PATRIZIA BONETTI/ "Tra me e Luigi Favoloso non è successo niente al Grande Fratello”. E tifa per Nina Moric..

Patrizia Bonetti e Lugi Favoloso, amicizia o vero flirt al Grande Fratello 15? La modella italo-cubana spera nel chiarimento tra il gieffino e Nina Moric.

17 maggio 2018 Annalisa Dorigo

La sua esperienza al Grande Fratello è già conclusa ma Patrizia Binetti continua a far parlare di sè, soprattutto per quanto accaduto con Luigi Favoloso durante a sua permanenza nella Casa. La modella italo-cubana aveva mandato su tutte le furie Nina Moric, proprio a causa con il presunto flirt con il gieffino, allora impegnato sentimentalmente con l'ex moglie di Corona. Ma quella che poteva essere una nuova storia d'amore si è stata bloccata sul nascere dagli spettatori del reality che hanno eliminato Patrizia a solo due settimane dall'inizio del programma. Una scelta che ora Patrizia sembra condividere, come da lei stessa confermato nella pagine dell'ultimo numero di Nuovo. In esso la modella precisa: "Io e Luigi siamo amici. Se lui non avesse questo atteggiamento mi sarei fatta qualche domanda su che tipo di uomo sia. Dopo una storia di quattro anni in cui vieni lasciato in diretta, è normale che tu voglia chiarimenti quando esci".

PATRIZIA BONETTI TIFA PER NINA MORIC

Patrizia Bonetti non ha nulla contro la storia di Luigi Favoloso e Nina Moric. Al contrario, nell'intervista a Nuovo, confessa di desiderare che la coppia chiarisca dei problemi e torni ad essere unita e felice come un tempo: "La loro è una storia molto lunga e ci sono molte cose che hanno condiviso. Non lo so se torneranno insieme ma che abbiano un confronto è d'obbligo". La Bonetti precisa che tra lei e Luigi non è accaduto nulla di fisico, ad eccezione di qualche sguardo e abbraccio. Di Nina apprezza il fatto che non l'abbia attaccata pubblicamente a differenza di quanto accaduto ad altre persone estranee alla vicenda. Ecco perché ora si sente in pace con se stessa: "Non mi sarei mai permessa di mancarle di rispetto, anche se non la conosco. Lei è una donna di 41 anni e io una ragazza di 22, posso dirle solo che Luigi l'ha sempre rispettata". Sul rapporto con Favoloso confessa comunque di essergli molto vicina e di considerarlo un caro amico.

L'AMORE PER PATRIZIA

Patrizia Bonetti ha diversi trascorsi illustri in ambito sentimentale: all'età di 22 anni, infatti, la modella italo-cubana è già nota alla cronaca rosa per gli ex fidanzati famosi quali Gianluca Vacchi, Stefano Ricucci e Claudio D'Alessio. Ecco perché, a suo avviso, Luigi Favoloso potrebbe sentirsi in difficoltà: "C'è rimasto male che io abbia avuto persone molto importanti al mio fianco. Magari lui non si ritiene all'altezza e si è chiesto: perché una come lei dovrebbe guardare me?" Un dubbio che sembra non preoccupare la Bonetti, che in futuro intendere vivere al massimo la sua vita senza pensare troppo all'amore. Nessun progetto sentimentale è attualmente ragione di interesse per lei: "Il mio atteggiamento sarà di vivere la vita come ho sempre fatto. Per adesso non ho il progetto di fidanzarmi. Non posso sapere se starò con un'altra persona quando uscirà. Se sarò libera... vedremo".

