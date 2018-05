Pamela Petrarolo oggi a Pomeriggio 5 per la sua “Please don’t go”/ L’ex Non è la Rai remixa il pezzo anni '90

Pamela Petrarolo oggi a Pomeriggio 5 - Instagram

L’ex di Non è la Rai, Pamela Petrarolo, sarà questa sera attorno alle ore 17:45 circa, ospite del programma di Canale 5, Pomeriggio 5, condotto dalla padrona di casa, Barbara D’Urso. L’annuncio è stato dato dalla stessa Pamela, che attraverso la propria pagina Instagram ha scritto: «Oggi 17:45 sarò a Pomeriggio 5...vi aspetto... e per far sì che la vostra giornata sia una giornata positiva... caricate il mio “Please Don’t Go”». E’ molto probabile che la Petrarolo possa sponsorizzare il suo nuovo disco uscito soltanto pochi giorni fa, appunto, "Please don't go". I più attenti di voi avranno notato il richiamo alla famosa traccia degli anni ’90 (precisamente 1991), cantata dai Double You, gruppo dance italiano che fece ballare milioni di persone durante quell’estate.

L’ORIGINALE E’ DEL 1979

L’originale "Please don’t go" non appartiene però ai Double You, visto che gli stessi hanno riadattato il brano realizzato nel 1979 da KC & The Sunshine Band, canzone decisamente più lenta rispetto alla versione ballabile appunto di inizio anni ’90. Tornando a Pamela, la poliedrica showgirl deve essere rimasta colpita da quel brano, visto che più volte lo ballò nel corso del programma divenuto poi cult, Non è la Rai, show della televisione pubblica che lanciò Ambra Angiolini e moltissimi altri volti noti della televisione. “Please don’t go” di Pamela Petrarolo è disponibile per l’ascolto su Spotify in due versioni: una “Remix”, dalle sonorità moderne, e una versione “Sunset”, più soft e chill.

