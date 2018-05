Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 17 maggio: dal pony della Moric alle pecore della Raggi?

Pomeriggio 5 torna con una nuova puntata divisa tra cronaca, gossip e Grande Fratello: ecco le anticipazioni e ospiti di oggi, 17 maggio: si parlerà delle pecore della Raggi?

17 maggio 2018 Hedda Hopper

Pomeriggio 5

A quanto pare il tema dell'attualità politia di oggi è quello legato alle pecore della Raggi. Il sindaco di Roma vorrebbe usare le pecore per tosare l'erba nei parchi pubblici della Capitale e vista l'ironia che la questione ha provocato sui social (con tanto di meme e battute), siamo sicuri che Barbara D'Urso potrebbe affrontare il tema nella sua nuova puntata di Pomeriggio 5. La conduttrice dedicherà la prima parte del suo programma, come sempre, alla cronaca e all'attualità per poi passare ad occuparsi di gossip e pettegolezzi riempendo il suo studio di opinionisti, più o meno noti, che si divideranno (e magari litigheranno) commentando i temi della giornata e i video che la D'Urso mostrerà grazie ai suoi tanti inviati che ogni giorno regalano al pubblico una serie di esclusive e novità. Ma cosa vedremo oggi?

I TEMI DELLA PUNTATA DEL 17 MAGGIO

Bocche cucite da parte della produzione di Pomeriggio 5 che oggi potrebbe dividersi proprio tra le pecore della Raggi e i pony di Nina Moric. La modella è stata avvistata alla stazione con il suo bel Luigi Favoloso e la conduttrice potrebbe tornare sull'argomento per fare luce su quanto è accaduto quando i due sono usciti dalla casa del Grande Fratello e dallo studio dove lui ha avuto modo di commentare la sua permanenza nella casa. Ci sono novità in merito alla loro storia d'amore? Ci sarà Luigi Favoloso in studio o dopo le parole della Lucarelli Barbara D'Urso cambierà rotta a si tirerà indietro? Intanto, la conduttrice è tornata sui social per postare un selfie con Malgioglio e ringraziare il pubblico degli ottimi ascolti scrivendo: "Il nostro selfie per ringraziarvi non solo per gli ascolti pazzeschi che state regalando al Grande Fratello ma anche per quelli che regalate ogni giorno a Pomeriggio5 ?? Buongiorno!!". Clicca qui per vedere la foto.

