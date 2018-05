SHERLOCK HOLMES/ Sul 20 il film con Robert Downey Jr. (oggi, 17 maggio 2018)

Sherlock Holmes, il film in onda su Canale 20 oggi, giovedì 17 maggio 2018. Nel cast: Robert Downey Junior e Rachel Mcadams, alla regia Guy Ritchie. Il dettaglio della trama.

17 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su canale 20

NEL CAST ROBERT DOWNEY

Il film Sherlock Holmes va in onda su Canale 20 oggi, giovedì 17 maggio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola che è stata affidata alla regia di Guy Ritchie e narra le avventure di uno dei detective più amati della letteratura e del cinema internazionale, Sherlock Holmes, personaggio nato agli inizi del 900 dalla penna di Conan Doyle. Protagonista del film è lo straordinario Robert Downey Jr., attore cinematografico che ha esordito sul grande schermo nel 1970 in un film diretto dal padre, Robert Downey Senior. La sua carriera è stata poi costellata da grandi successi internazionali che lo hanno visto protagonista di tantissime pellicole come U.S. Marshals - Caccia senza tregua, Fur - Un ritratto immaginario di Diane Arbus, A Scanner Darkly - Un oscuro scrutare, Chef - La ricetta perfetta e Captain America: Civil War. Nel 2011 è tornato a vestire i panni di Sherlock Holems nel sequel Sherlock Holmes - Gioco di ombre, nuovamente diretto da Guy Ritchie. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SHERLOCK HOLMES, LA TRAMA DEL FILM

Lord Blackwood viene arrestato e condannato a morte per l'uccisione di diverse donne nel corso dei suoi riti satanici. Ad incastrarlo una volta e per tutte è Sherlock Holes grazie all'aiuto del suo fedele collega Whatson. Intanto il giorno dell'esecuzione di Blackwood si avvicina e, poco prima di morire, l'omicida chiede di poter incontrare Sherlock. La sua richiesta viene esaudita e nel corso del colloquio l'uomo promette al detective di tornare dal mondo dei morti per vendicarsi e continuare la sua opera. Fatto sta che ad alcune settimane di distanza dalla morte di Blackwood si scopre che la tomba dell'uomo non ospita il suo cadavere ma quello di un certo Riordon. Cosa è successo? Blackwood ha mantenuto la sua promessa o c'è dell'altro? Il mistero si infittisce solo Sherlock Holesm portà risolverlo.

