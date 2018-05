Stefania Pezzopane/ “Simone Coccia? Volevo abbracciarlo! Si può fare politica anche al Grande Fratello”

Stefania Pezzopane parla su Radio24 del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2018 per abbracciare Simone Coccia e potere lasciare un "messaggio politico" in TV.

17 maggio 2018 Valentina Gambino

Stefania Pezzopane difende l’amore per Simone Coccia

Stefania Pezzopane, dopo essere entrata nella Casa del Grande Fratello per fare la sorpresa a Simone Coccia, è intervenuta ai microfoni di Radio24, intervistata da Luca Telese durante 24Mattino. “Io non sono andata lì a fare il personaggio del Grande Fratello”, ha raccontato la deputata del PD. Successivamente la Pezzopane è sicura nell’affermare che sì, la politica si può fare anche dentro quel contesto. “Ho ritenuto giusto e opportuno entrare nella casa non solo per salutare e abbracciare il mio compagno che è lì da un mese, e io sono innanzitutto una donna, e poi tutto il resto, ma anche perché dovevo mandare un messaggio visto che nella casa molto spesso si parlava di me”, spiega ancora la politica interpellata ai microfoni di Radio 24. La senatrice ci tiene a difendere il suo sentimento per Simone, con le unghie e con i denti e non ha paura di mostrare ciò che prova, anche davanti le telecamere del reality show condotto da Barbara d’Urso.

Stefania Pezzopane difende l’amore per Simone Coccia

“Uno dei ragazzi - continua la Pezzopane a Radio 24 - si era in qualche modo espresso in maniera abbastanza inquietante nei miei confronti, facendo paragoni assurdi, soffermandosi sulla mia statura fisica in maniera abbastanza volgare”. Era stato Luigi Favoloso ad insultare la senatrice e in questo caso, il popolo del web non ha gradito la tiepida risposta di Simone Coccia che successivamente, dovendo scegliere da che parte schierarsi tra il fidanzato della Moric e Aida Nizar, ha voluto prendere posizione dalla parte del campano. Questo atteggiamento – attualmente – è risultato incomprensibile. Successivamente Luca Telese le ha domandato che se un domani si dovessero lasciare cosa rimarrebbe di tutti questi sacrifici fatti per amore di Simone. La deputata ha risposto a Radio 24 senza mezzi termini: “Una storia d'amore inizia, prosegue, può durare tanto tempo, può durare meno. Può succedere anche che una storia finisca, ma questo non significa che quando la vivi tu la debba vivere in maniera incompleta”.

© Riproduzione Riservata.