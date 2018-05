Striscia la Notizia/ Anticipazioni 17 maggio: "troppo morbidi col GF", la dura replica

17 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Striscia la Notizia

Striscia la Notizia torna in onda oggi, giovedì 17 maggio, alle 20.35 su canale 5. Ficarra e Picone conducono un nuovo appuntamento del tg satirico di Antonio Ricci che, ieri sera, ha incollato davanti ai teleschermi 4.489.000 spettatori con uno share del 17.3%. Anche questa sera, Striscia tornerà ad occuparsi dei problemi sparsi in giro per l’Italia e segnalati dal pubblico non trascurando anche l’aspetto più ludico del tg satirico più famoso della televisione italiana. Ficarra e Picone, infatti, tra i vari servizi dovrebbero tornare ad occuparsi del Grande Fratello, il reality attualmente in onda e sul quale Striscia continua ad indagare dopo essersi occupata a lungo dell’Isola dei Famosi. Secondo una fetta del pubblico, tuttavia, l’atteggiamento del tg di Antonio Ricci nei confronti del reality condotto da Barbara D’Urso sarebbe troppo morbido. Di fronte a tali critiche, Striscia ha deciso di replicare.

LA REPLICA DI STRISCIA LA NOTIZIA ALLE CRITICHE

A finire nel mirino del pubblico sono gli ultimi servizi di Striscia la Notizia in cui si è parlato di un presunto complotto contro il Grande Fratello. Il tg satirico di Antonio Ricci è stato così accusato di voler difendere a tutti i costi il reality di Barbara D’Urso. Di fronte a tali critiche, Striscia ha prontamente replicato. Su Facebook, sono stati pubblicati gli screenshot di alcuni articoli scrivendo: “Troppo morbidi col GF? Come no... E poi Elvis è ancora vivo e l'uomo non è mai sbarcato sulla luna. C'è una sola inconfutabile verità: Striscia la notizia è un programma indipendente e va avanti per la sua strada”, fa sapere Striscia che è pronta a continuare ad indagare sul reality. Ficarra e Picone potrebbe così tornare sull'argomento nella puntata odierna.

