THE LOST DINOSAURS/ Su Italia 1 il film con Richard Dillane (oggi, 17 maggio 2018)

The lost dinosaurs, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 17 maggio 2018. Nel cast: Richard Dillane, Matt Kane, Peter Brooke, alla regia Sid Bennett. La trama del film nel dettaglio.

17 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

NEL CAST RICHARD DILLANE

Il film The lost dinosaurs va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 17 maggio 2018, alle ore 23.45. Una pellicola d'avventura che è stata diretta da Sid Bennett e ha potuto contare sulla presenza di attori come Richard Dillane, Matt Kane, Peter Brooke, Natasha Loring, Stephen Jennings e Andrè Weideman. Parliamo di una pellicola prodotta nel 2012 in Gran Bretagna che ha puntato su un cast attoriale ed un regista noti principalmente in patria ma perlopiù sconosciuti nel resto del mondo. Tuttavia si tratta di un progetto interessante girato con la tecnica del mockumentary. I protagonisti, infatti, vivono un'avventura straordinaria narrandola come se fosse un vero e proprio documentario. Il personaggio principale di Jonathan Marchant è stato interpretato da Richard Dillane, attore britannico apparso in diverse serie televisive come Nero e Space Race. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

THE LOST DINOSAURS, LA TRAMA DEL FILM

Luke decide di partire assieme a suo zio e ad un gruppo formato da tre ricercatori universitari alla volta del Congo, nella speranza di trovare tracce di vita del mokele mbembe, una misteriosa creatura mitologica che secondo la leggenda risiederebbe proprio in quell'area. All'improivviso, la spedizione diventa molto più pericolosa del previsto. I protagonisti, infatti, approdano in una singolare valle abitata da dinosauri. Il velivolo su cui viaggiano viene violentemente attaccato da un esemplare di pterosauro, causando un grave indicente in cui il pilota perde la vita. Il resto del gruppo, però, riesce e salvarsi. Poco dopo anche lo zio di Luke muore, in seguito all'attacco di un Icaronyteris che uccide anche una ricercatrice. Nel frattempo Luke stringe amicizia con un giovane esemplare di Lesothosaurus che sembra molto più docile degli altri e che il ragazzo battezza col nome di Crypto. Grazie all'aiuto di Crypto, il gruppo approderà in una misteriosa grotta dove, con tutta probabilità, si nasconde il mokele mbembe.

© Riproduzione Riservata.