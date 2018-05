UNIVERSAL SOLDIER - IL GIORNO DEL GIUDIZIO/ Su Cielo il film con Jean-Claude Van Damme (oggi, 17 maggio 2018)

Universal Soldier - Il giorno del giudizio, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 17 maggio 2018. Nel cast: Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren, alla regia John Hyams.

17 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST JAN-CLAUDE VAN DAMME

Il film Universal Soldier - Il giorno del giudizio va in onda su Cielo oggi, giovedì 17 maggio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola fantascientifica e action che rappresenta il secondo capitolo della saga cinematografica conclusasi con Universal Soldier: Regeneration. Universal Soldier - Il giorno del giudizio si è avvalso della presenza di un cast di attori eccezionale composto da Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Scott Adkins, Rus Blackwell, Mariah Bonner e Kristopher Van Varenberg. A dirigere la pellicola è John Hyams, lo stesso regista di Dragon Eyes, Universal Soldier: Day of Reckoning e Manial Cop. Nel cast del film figura anche David Jensen, apparso anche in altre pellicole di successo come Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco, The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca, Facciamola finita, The Best of Me - Il meglio di me, Una canzone per Bobby Long e Fuga in Tacchi a Spillo. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

UNIVERSAL SOLDIER - IL GIORNO DEL GIUDIZIO, LA TRAMA DEL FILM

Luc Deveraux, ha brutalmente assassinato l'intera famiglia di John. L'uomo, che ha purtroppo assistito alla mattanza, rimane ferito gravemente ed entra in coma. Diverse settimane dopo l'accaduto si risveglia e dopo essersi ripreso decide di mettersi sulle tracce di Luc Deveraux, uno dei primi esemplari di soldati universali geneticamente modificati dal governo degli Stati Uniti. Intanto Deveraux sta pianificando un'astuta strategia per sovvertire le regole del mondo degli Universal Soldier. Per tentare di rovinare i piani di Deveraux, John cerca di riprogrammare alcuni Universal Soldier per costruire un team che possa aiutarlo nell'impresa. Col passare del tempo, però John finirà per scoprire verità nascoste del suo passato.

