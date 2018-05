Uomini e Donne/ Giorgio Manetti e Tina Cipollari, solo amicizia? Kikò Nalli chiarisce tutto (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari è davvero interessata a Giorgio Manetti? La frecciatina di Kiko Nalli al famoso cavaliere

17 maggio 2018 Anna Montesano

Tina Cipollari a Uomini e Donne

Che Giorgio Manetti sia il personaggio più discusso di questa edizione del trono Over di Uomini e Donne è cosa ormai certa. Prima ancora che con Anna Tedesco, i sospetti del pubblico e della stessa Gemma Galgani sono ricaduti sulla presunta relazione segreta che il cavaliere avrebbe con Tina Cipollari. Ad aumentare i sospetti i baci in studio e gli incontri a Firenze dei due, ma entrambi hanno prontamente smentito che si trattasse di qualcosa più che un gioco o comunque un'amicizia nata di fronte alle telecamere di Uomini e Donne. Ad allontanare gli ultimi sospetti arriva però Kikò Nalli. Ebbene sì, proprio l'ex marito di Tina Cipollari parla di questo rapporto e non contiene una frecciatina a Giorgio Manetti. "Fra loro non c'è niente. - ammette Kikò Nalli nell'intervista rilasciata a Nuovo Tv parlando proprio di Tina e Giorgio - La mia ex moglie non potrebbe mai innamorarsi di un uomo come Giorgio".

"Giorgio Manetti? Per Tina è invisibile!"

Poi aggiunge: "Tina vuole accanto a sé solo le persone serie, decise, non frivole o in cerca di visibilità. Per lei uomini come Giorgio sono del tutto invisibili". E dopo la frecciatina a Manetti, Nalli chiarisce anche i sospetti sul suo 'trono' a Uomini e Donne: "Tina vive ogni cosa come se fosse un gioco, ma dietro ciò che fa c'è sempre un fondo di verità. - così tiene a sottolineare - Anche la nostra storia è nata in quel contesto, in modo inaspettato: io ero a Uomini e Donne per corteggiare un'altra donna, quindi mai dire mai. Di sicuro Tina è una donna vera, in cerca di persone concrete e lontane dal mondo dello spettacolo o da ambizioni artistiche". Insomma, Tina potrebbe davvero trovare l'amore ancora una volta su Canale 5.

