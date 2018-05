Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi è la scelta di Sara? Dichiarazione e prova prima della villa (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella, nelle sue ultime esterna la conferma che la scelta sarà Lorenzo Riccardi e non Luigi Mastroianni?

17 maggio 2018 Anna Montesano

Sara Affi Fella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni

Dopo Nilufar Addati, che ha scelto Giordano Mazzocchi, tocca finalmente a Sara Affi Fella fare la sua scelta. Nell'ultima registrazione di Uomini e Donne molte cose sono però apparse più chiare, svelando forse chiaramente quella che sarà la sua scelta. Sara ha infatti avuto l'occasione di fare delle ultime esterne prima di salutare tutti e prepararsi per il giorno e la notte in villa. È proprio durante queste esterne che a molti è parsa evidente quale sarà la scelta della tronista. Come svelano le anticipazioni del Vicolodellenews, Sara è uscita con Luigi e gli ha mostrato le foto delle loro esterne. Lei però è parsa particolarmente emozionata, quasi malinconica, indizio che ha fatto credere che non sarà Luigi la sua scelta. Ma sono le parole dette a Luigi a darne un'ulteriore prova: Sara gli dice che a lei piace parlare con lui e che si fida di lui e le piacerebbe continuare ad avere questo rapporto anche se non dovesse sceglierlo.

SARA SI SBILANCIA PRIMA DELLA SCELTA

Non manca il bacio e una nuova dichiarazione d'amore di Luigi, ma l'umore di Sara continua ad essere triste. Tutti indizi che nel complesso sembrano appunto confermare che la scelta della Affi Fella sarà Lorenzo Riccardi. Diversa e con animo più leggero è stata invece l'ultima esterna prima della villa con Lorenzo, che ha portato la tronista a conoscere sua nonna ed è qui che Sara appare imbarazzata quando viene messa di fronte alla domanda "Sei innamorata?" Una domanda che Sara cerca di evitare, dicendo che è presto parlare di innamoramento. Non ci resta che attendere di scoprire quanto accadrà in villa, anche se le cose, almeno stando a queste ultime esterne, appaiono davvero chiare.

