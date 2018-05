Vuoi Scommettere?/ Diretta e anticipazioni: da Maria De Filippi a Berlusconi, ospiti da record (17 maggio)

Vuoi Scommettere? Ecco le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di oggi giovedì 17 maggio: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti debuttano con Maria De Filippi e company.

17 maggio 2018 Valentina Gambino

Vuoi scommettere?

Parte davvero alla grande la prima edizione di “Vuoi Scommettere?”, il format in onda questa sera, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset e condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione della figlia Aurora Ramazzotti nel ruolo di inviata speciale. Dalle 21.25 circa, i telespettatori avranno modo di visionare tante sfide con la presenza in studio di un parterre di ospiti di tutto rispetto per un debutto che si presenta già più interessante del previsto. Scopriamo a seguire, tutte le anticipazioni del nuovo programma Mediaset e il meccanismo di gioco della divertente gara che proporrà sfide incredibili ma non poterci credere. In ogni appuntamento infatti, ci sarà modo di vedere sette concorrenti che, nelle vesti di scommettitori esclusivi, e provenienti da ogni parte del mondo, si cimenteranno in esibizioni incredibili che lasceranno tutti a bocca aperta. In moltissimi si confronteranno con sfide ai limiti del possibile, offrendo al pubblico presente uno spettacolo pieno di coraggio, talento e creatività.

Vuoi scommettere? Ecco gli ospiti di Michelle Hunziker

In ogni puntata di “Vuoi scommettere?”, ci saranno personaggi coraggiosi, talentuosi e molto bizzarri. Le cui scommesse nella maggior parte dei casi, nasceranno da hobby, manie, passioni o abilità specifiche. Ma quali saranno i primi ospiti di Michelle Hunziker? Nel prime time di Canale 5, dopo la buona conduzione del Festival di Sanremo, la svizzera torna in Mediaset con un programma tutto suo che resta in “famiglia” grazie anche ad Aurora Ramazzotti nel ruolo di inviata. La padrona di casa, accoglierà nel famoso Teatro 5 degli Studios di Cinecittà sette personaggi famosi che, uniti a un concorrente, scommetteranno sulla riuscita della prova in questione. In caso di scommessa persa dovranno “pagare pegno” con penitenze divertenti. Ospiti del debutto della prima puntata: Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Antonino Cannavacciuolo, Alberto Tomba, Nek, Ricky Tognazzi e Andrea Pucci. Saranno cinque in tutto le puntate del nuovo format di Canale 5, prodotte da Magnolia (Banijay Group) e prevedranno anche una prova in esterna in una località sempre diversa, seguita e commentata proprio dalla figlia di Eros e Michelle.

Silvio Berlusconi in studio

È il pubblico in studio al termine di ogni puntata, decreterà il vincitore, designando la scommessa più singolare o stupefacente tra tutte quelle presentate tramite una votazione, a prescindere dall’esito positivo o negativo. In palio in ogni puntata per il vincitore, un sostanzioso montepremi di 10.000 euro in gettoni d'oro. Durante ogni appuntamento con “Vuoi scommettere?”, la conduttrice ospiterà un grande ospite del momento per la rubrica dal titolo “Tutti contro Michelle”, in cui la conduttrice si metterà alla prova puntando con gli ospiti per portare a termine un’impresa. Ovviamente, in caso di fallimento, anche lei dovrà sottoporsi alla immancabile penitenza. Nel frattempo, Michelle che, con la sua fondazione Doppia Difesa è impegnata incessantemente nella lotta contro il femminicidio e nella difesa delle donne vittime di abusi, farà una scommessa importantissima dal punto di vista sociale con il pubblico. Nel corso delle varie puntate, si recheranno in studio quattro principali leader politici per provare a far sottoscrivere loro una lettera con la quale si impegneranno a sostenere in Parlamento la proposta di legge “Codice Rosso”. L’obiettivo è quello di dare precedenza assoluta alle denunce di violenza sulle donne e accelerare i tempi dei procedimenti giuridici. Il primo appuntamento si aprirà con Silvio Berlusconi.

Vuoi scommettere? Tutte le interazioni social

Naturalmente “Vuoi scommettere?”, avrà una fortissima presenza social. All’indirizzo web www.vuoiscommettere.mediaset.it gli utenti vedranno le puntate intere, le clip con i momenti rilevanti pubblicati in real-time e divertenti video di backstage con i volti del programma in onda per cinque appuntamenti. Anche i profili social ufficiali sono già attivi da diverse settimane. Proprio Michelle Hunziker insieme alla figlia Aurora, sono già state protagoniste di diverse scommesse mettendo in piedi divertentissimi sketch che hanno fatto una scorpacciata non indifferente di visualizzazioni. I profili saranno anche pieni di meme, gif e moltissimi contenuti extra. Prendendo parte ai sondaggi pubblicati su Facebook, Instagram e Twitter, anche gli utenti saranno in grado di scommettere con “Ce la farà” o “Non ce la farà” ed esprimere così la propria opinione. Ecco a seguire gli indirizzi ufficiali:

Facebook: facebook.com/VScommettere/

Instagram: vuoiscommettere

Twitter: @Vscommettere

© Riproduzione Riservata.