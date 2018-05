ALENA SEREDOVA/ Il compagno Alessandro Nasi le ha fatto dimenticare Gigi Buffon? (Chiambretti Matrix)

Alena Seredova ospite a Chiambretti Matrix: la modella ceka racconta i suoi nuovi progetti e il rapporto con il suo nuovo compagno, Alessandro Nasi, che le ha donato serenità

18 maggio 2018 Fabio Belli

Alena Seredova ospite a Chiambretti Matrix

Alena Seredova sarà ospite della puntata di Matrix Chiambretti, in onda venerdì 18 maggio su Canale 5. La soubrette ceka parlerà in un momento molto particolare in cui l’attenzione in Italia viene monopolizzata dall’ex marito, Gigi Buffon. La bella Alena infatti, come tutti gli appassionati di calcio, ha assistito alla conferenza stampa in cui il numero uno ha dato l’addio alla Juventus e alla Nazionale, ma non al calcio. Buffon infatti ha preannunciato che la prossima settimana potrebbe svelare la sua intenzione di proseguire col calcio giocato in una squadra di club (ma esclusivamente all’estero). Sarà compito di Piero Chiambretti provare a carpire qualche anticipazione alla Seredova, per capire se sia informata o meno sui progetti professionali del suo ex, Campione del Mondo con la maglia azzurra nel 2006.

PER ALENA SEREDOVA UN NUOVO AMORE

Ma ci saranno anche i prossimi progetti professionali della stessa Alena Seredova al centro della chiacchierata con Piero Chiambretti. Alena è stata protagonista di diversi eventi alla Milano Fashion Week di quest’anno, e afferma di attendere proposte per continuare a recitare. Ma sicuramente a far tornare il sole nella sua vita è stato anche il rapporto con il compagno Alessandro Nasi (che non sarà presente in studio), che procede molto bene e le ha regalato nuove energie. Recentemente la Seredova è stata protagonista di un servizio fotografico in cui è stata mostrata sorridente, a passeggio per le vie di Milano con un’amica. La prova che sta attraversando una fase particolarmente positiva, come da lei stesso confermato in un’intervista rilasciata per i suoi quarant’anni.

40 ANNI E NON SENTIRLI

Una ricorrenza festeggiata appena due mesi fa, in occasione della quale Alena Seredova ha manifestato tutta la sua serenità nel condividere la vita con i figli David Lee e Louis Thomas, avuti da Gigi Buffon, e con il compagno Alessandro Nasi. “Ho già molto dalla vita... Vorrei che continuasse a sorridermi come oggi e essere capace a mia volta di affrontarla con un sorriso, anche se non mi riesce proprio sempre. Provo comunque a convivere col tempo che passa e anche con qualche ruga che inevitabilmente inizia a spuntare.” E con la saggezza dei suoi quarant’anni, Alena Seredova cercherà anche di tenere a bada le irriverenti domande di Pierino Chiambretti.

