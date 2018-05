ALESSANDRO NASI/ Chi è il fidanzato di Alena Seredova con la Juventus nel sangue

Chi è Alessandro Nasi, il nuovo compagno di Alena Seredova, manager della famiglia Agnelli, protagonista in una sua rara apparizione in tv e tifoso della Juventus

18 maggio 2018 Fabio Belli

Alessandro Nasi ospite a Matrix Chiambretti

Alessandro Nasi è conosciuto per essere il nuovo compagno di Alena Seredova, ex di Gigi Buffon. Nasi è stato spesso protagonista per questo motivo delle cronache rosa nel corso degli ultimi mesi. Si può dire che gli interessi amorosi della bella Alena siano rimasti vicini alla Juventus, visto che Nasi fa di fatto parte della famiglia Agnelli. Cugino di Lapo e John Elkan, manager specializzato in merger & acquisition, la relazione della Seredova con Nasi è ben accetta anche dai figli che la modella ha avuto con Buffon, e il settimanale “Chi” recentemente ha fotografato tutta la famiglia “allargata” durante un sereno pomeriggio, alla presenza dello stesso Buffon, indice della serenità rimasta tra i due e della capacità di Nasi di aver saputo essere subito un punto di riferimento per la famiglia.

ALESSANDRO NASI, LA RITROVATA SERENITA' CON ALENA SEREDOVA

Questo nonostante la stessa Alena Seredova abbia affermato come i periodi della separazione con Buffon siano stati molto difficili, soprattutto inizialmente, superati grazie alla serenità che Nasi, come nuovo compagno stabile, ha saputo infonderle, mettendo la primo posto il bene dei due figli David Lee e Louis Thomas. Nasi a sua volta è conosciuto come un personaggio molto tranquillo e discreto: manager di successo, solo nell’autunno scorso sono uscite le prime foto sui social che hanno immortalato i primo momenti pubblici della relazione della coppia. Per questo la presenza di Alessandro da Chiambretti, in compagnia proprio di Alena, può sicuramente destare grande curiosità per chi vuole conoscere particolari in più sulla vita della coppia.

© Riproduzione Riservata.