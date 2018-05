Aida Nizar vs Luigi Favoloso/ "Con l'uscita del cattivo, giustizia è fatta" (Grande Fratello)

Aida Nizar contro Luigi Favoloso: la spagnola del Grande Fratello 2018 esulta per la squalifica del napoletano e attacca anche Alberto Mezzetti svelando i sogni per il futuro.

18 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Aida Nizar

Aida Nizar si racconta ai microfoni di Spy dichiarando di essere felice per la squalifica di Luigi Favoloso e svelando i suoi sogni per il futuro. La vulcanica spagnola che, in due settimane trascorse nella casa del Grande Fratello 2018 è stata un’assoluta protagonista anche per l’atteggiamento aggressivo degli altri concorrenti nei suoi confronti. Rientrata nella casa nel corso dell’ultima puntata per un confronto finale con gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia, nonostante l’eliminazione, Aida Nizar si dice sicura di essere molto amata dagli italiani. “Gli italiani non hanno voluto farmi rimanere in una casa così cattiva e piena di serpenti” – spiega la Nizar che a Spy svela chi è il più cattivo di tutti – “Alberto. E’ un cagnolino. Curava solo i suoi capelli, poi il resto della doccia per lui è un optional”. Parole durissime, poi, nei confronti di Luigi Favoloso, squalificato nel corso dell’ultima puntata: “lui è veramente cattivo. E’ una persona che non sa parlare con le donne. E’ uscito, giustizia è fatta”.

AIDA NIZAR: FUTURO NELLA TELEVISIONE ITALIANA?

Aida Nizar sogna un futuro nella televisione italiana. La spagnola ha svelato di aver ricevuto tante proposte di lavoro che sta ancora valutando. C’è un programma, però, che vorrebbe fare più di tutti: “Sogno Le Iene che ho scoperto quando studiavo italiano a Firenze nella Scuola Toscana. Penso di essere adatta per quel programma perché in Spagna ho partecipato ad un programma simile. Io non ho paura, sono delegittimata, mi piace aiutare gli altri e sono brava a trovare le verità nascoste”. Tra tutti i personaggi della televisione italiana, invece, Aida Nizar ammette di avere una forte passione per Alberto Angela: “mi sono innamorata della sua professionalità”, spiega la spagnola che spiega davvero di poter lavorare alle Iene.

AIDA NIZAR E LA STORIA D’AMORE CON GIACOMO GALANDA

Nel passato di Aida Nizar c’è una storia d’amore con l’ex giocatore di basket Giacomo Galanda. I due hanno avuto una storia quando la spagnola aveva 19 anni. I due sono stati insieme un anno e mezzo poi, come racconta la stessa Nizar, lei gli ha spezzato il cuore. “Conservo ancora le sue lettere, era una relazione a distanza e parlavamo in inglese perché allora non sapevo l’italiano. E’ stata una storia molto bella e pulita. Sapete, a me piace il genere di uomo gentile che, in amore e nel sesso sa attendere il momento giusto. Io l’ho tenuto in ballo per un po’ e lui ha saputo aspettare”, ha raccontato Aida che, oggi, sembra che non sia innamorata.

