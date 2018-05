Alberto Malinconico a La Corrida/ Video, urla "Col cuore" e Carlo Conti: "Pensavo mi chiamassi Barbara D'Urso"

18 maggio 2018 Anna Montesano

Alberto Malinconico a La Corrida

Inizia tra grandi risate la nuova puntata de La Corrida. Carlo Conti ha scelto il meglio del meglio per quest'ultimo appuntamento con lo show di RaiUno, soprattutto quando sul palcoscenico arriva Alberto Malinconico. Il nome è già tutto un programma, ma il concorrente tiene a chiarire che "Nonostante il nome sono un tipo molto allegro". Il racconto continua ma non migliora: "Sono alla ricerca di una donna perché sono single" e continua "Sono anche senza lavoro e alla ricerca di un'occupazione". Il meglio arriva però al momento dell'esibizione, quando Malinconico - che qualcuno sul web ha già paragonato a Renzi per la somiglianza - inizia a ballare e cantare sul brano "Andamento lento". La coreografia è divertentissima (ed è già diventata virale sul web), ma è la canzone che ha grande successo.

LA BATTUTA SU BARBARA D'URSO A LA CORRIDA

Il pubblico in studio però non lo premia e rumoreggia quando il semaforo si fa verde. Alla fine dell'esibizione, Malinconico saluta tutto il pubblico alla maniera di una bel nota "rivale" della Rai: Barbara D'Urso. "Col cuoreee" urla il concorrente della Corrida prima di lasciare il palcoscenico, ed ecco arrivare Carlo Conti che ha la battuta pronta. "Mi sono spaventato, ad un certo punto credevo mi chiamassi Barbara D'Urso" ha scherzato il conduttore. Anche il web si è scatenato e ha ironicamente commentato: "Malinconico ha portato Barbarella su RaiUno, parte Col cuoreee, ed è subito share del 22%". (Clicca qui per il video)

