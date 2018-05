Amici serale 2018/ Anticipazioni: Al Bano Carrisi ospite speciale di sabato sera (18 maggio)

Amici serale 2018, anticipazioni e pronostici verso la finalissima del prossimo 2 giugno: Al Bano Carrisi ospite speciale di sabato sera, ecco tutti i dettagli ed il possibile vincitore.

18 maggio 2018 Valentina Gambino

Amici, serale 2018

Sabato sera tornerà in prima serata il nuovo duello del weekend che vedrà protagonisti: il serale di Amici contro la finale di Ballando con le stelle, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Nonostante Maria De Filippi scenda in pista ogni sabato sera con “l’artiglieria” pesante, gli ascolti TV non hanno premiato la nuova stagione della Queen, anche a causa della mancanza di spiccati talenti. Per la finale di Ballando, Milly Carlucci ha deciso di far scendere in pista Gina Lollobrigida nei panni di ballerina per una notte. Per l’occasione, il talent show di Canale 5, regalerà ai presenti una nuova esibizione di Al Bano Carrisi, dopo essere diventato nonno per la prima volta e aver portato alla vittoria di The Voice Of Italy la concorrente del suo team. Così come anticipa Blogo: “Niente rapper alla moda ma uno (o forse due) fra i personaggi del mondo dello spettacolo più gettonati in questo periodo. Sabato infatti ad Amici ci sarà Albano che canterà "Nel sole" accompagnato da una danzatrice, forse la stessa Lauren in finale nel circuito di ballo del talent show diffuso da Canale 5”.

Serale di Amici, Al Bano ospite speciale

Proprio Al Bano Carrisi come ricorderete, è stato ospite speciale anche di Ballando con le stelle nel ruolo di ballerino per una notte al fianco dell’ex moglie Romina Power. Con questa mossa niente male Amici batterà la finalissima del dance show dell’ammiraglia Rai? Vedremo! Nel frattempo, il serale di Amici 2018 si avvicina sempre di più alla sua fase conclusiva che dovrebbe terminare il 2 giugno: chi arriverà all’ultima puntata? Attualmente ci sono in gara 5 cantanti e 2 ballerini ma proprio nella puntata di sabato, vedremo chi vincerà il circuito danza tra Bryan e Lauren. Nel frattempo, si incomincia ad ipotizzare chi potrebbe vincere l’intero reality show e il nome di Irama emerge sempre di più rispetto agli altri concorrenti attualmente in gara. Il cantante della squadra bianca ha vinto 3 puntate ed è senza dubbio uno dei protagonisti più amati dal pubblico da casa: sarà lui il trionfatore assoluto?

© Riproduzione Riservata.