Ballando con le stelle 2018 / Il vincerà? Testa a testa tra Notaro e Ciacci, Giovanni ammette: "Una sorpresa"

Ballando con le stelle 2018, si avvicina la finalissima di sabato 19 maggio. Chi vincerà? Testa a testa tra Gessica Notaro e Giovanni Ciacci che si dice sorpreso!

18 maggio 2018 Anna Montesano

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro

La finale di Ballando con le stelle è ormai alle porte. Sabato in prima serata, Milly Carlucci decreterà il vincitore di questa bella ma molto discussa edizione. Per il pubblico la vittoria sarebbe contesa tra due concorrenti in particolare: da una parte la bravissima Gessica Notaro, dall'altra il simpaticissimo Giovanni Ciacci. Entrambi sono diventati al contempo anche dei veri simboli: la prima della rinascita e della forza delle donne, il secondo della battaglia contro l'omofobia e a favore della diversità. Entrambi hanno quindi mostrato forza e impegno in questo percorso anche se il pubblico sembra propendere soprattutto per uno dei due. "Gessica Notaro era già ballerina, ha già esperienze in questo campo e si vede. Di fronte a questo, Ciacci meriterebbe di più la vittoria perché in questa gara è davvero partito da zero". Insomma per meritocrazia, il pubblico vorrebbe vincesse Giovanni.

Giovanni Ciacci: "Il pubblico? La vera rivelazione!"

Lo stesso Giovanni Ciacci si è detto stupito di questo grande affetto ricevuto dal pubblico. Intervistato dal settimanale Sono, ha infatti dichiarato: "Il pubblico è stata la grande rivelazione. Si vede che in questi sei anni di Detto Fatto ho seminato bene. Il pubblico non lo tradisci, capisce se sei vero, se trasmetti emozioni, se una cosa la fai col cuore. Ho scelto di partecipare a Ballando, dopo averlo seguito per anni il sabato, una serata in cui non amo uscire". Ha inoltre ammesso che, dopo Ballando con le stelle, non finirà di certo il suo rapporto con Raimondo Todaro: "Continuerà, difficilmente perdo il contatto con le persone con cui ho lavorato. Addirittura anche la mamma di Raimondo e il fratello mi sono vicini, mi danno consigli. Ormai mi considerano come un figlio, per me con loro è stato come trovare una grande famiglia" conclude.

