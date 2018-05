Baye Dame aggredito, è in ospedale/ Foto, violenza nella notte (Grande Fratello)

Baye Dame Dia aggredito: il concorrente del Grande Fratello 2018 finisce in ospedale: ancora ignoti i motivi e le sue condizioni. Il messaggio sui social.

18 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Baye Dame Dia

Baye Dame Dia, il primo concorrente espulso dal Grande Fratello 2018, è finito in ospedale in seguito ad un’aggressione. A svelarlo è una storia pubblicata da Baye Dame sulle sue storie di Instagram in cui spiega ai followers di trovarsi al pronto soccorso per sottoporsi ad una serie di accertamenti. Al momento, non si conoscono ancora le condizioni del gieffino e i motivi dell’aggressione subita. “Baye si sta sottoponendo a tutti i controlli medici dopo un’aggressione”, si legge nel messaggio condiviso sul social network a cui poi è stato aggiunto l’hashtag #noallaviolenza. L’episodio sarebbe accaduto durante la notte anche se sono ancora pochi i dettagli su quanto accaduto. L’unica cosa certa è che Baye Dame aveva trascorso la serata insieme ad alcuni amici come testimonia un’altra foto pubblicata sulle storie dallo stesso gieffino. Entrato nella casa del Grande Fratello 2018 per un riscatto personale, è stato espulso per comportamento aggressivo contro Aida Nizar ritrovandosi vittima di un episodio di violenza.

BAYE DAME VITTIMA DI BULLISMO

C’è un collegamento tra l’aggressione subita da Baye Dame Dia e l’avventura vissuta nella casa del Grande Fratello 2018? Dopo la squalifica, il gieffino, ai microfoni di Verissimo, ha raccontato di essere stato vittima di bullismo difendendosi da chi lo accusa di essere un ragazzo violento. “Da piccolo ho cominciato ad avere dei problemi perché ero troppo nero, troppo alto, mi gridavano 'scimmia' e io ho sempre sorriso, ma questa volta non ce l'ho fatta, non so perché” – ha raccontato il gieffino. Nel passato di Baye Dame ci sono numerosi episodi di bullismo e razzismo. Nonostante sia cresciuto in Italia e sia stato adottato da una famiglia di Roma, Baye Dame non è riuscito ad avere un’infanzia spensierata. Quell’incubo, dopo il Grande Fratello, è tornato? Il pubblico del reality spera di avere presto aggiornamenti sulle sue condizioni.

