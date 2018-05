CRIMINAL MINDS 13/ Anticipazioni 18 maggio 2018: JJ pronta allo scontro con la Barnes

Criminal Minds 13, anticipazioni del 18 maggio 2018, su Fox Crime. Il BAU non riesce a tollerare il controllo della Barnes e decide di assumere un caso in segreto.

Criminal Minds 13, in prima Tv assoluta su Fox Crime

CRIMINAL MINDS 13, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Fox Crime di oggi, venerdì 18 maggio 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Criminal Minds 13, in prima Tv assoluta. Sarà il 16°, dal titolo "Ultimo respiro". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Reid (Matthew Gray Gubler) raggiunge l'appartamento di Prentiss (Paget Brewster) per capire cosa sta succedendo e tranquillizzarla sulla fedeltà della squadra. Scopre però che ha intenzione di lasciare la scrivania senza lottare e forse persino la città. Alle sue contestazioni, Prentiss rivela di aver nascosto l'arma che lo scienziato ha toccato in Messico e che avrebbe potuto incriminarlo. Per questo la Barnes (Kim Rhodes), al comando della squadra in sua assenza, è riuscita a convincerla ad abbandonare i profiler. La donna intanto cerca di premere perché Rossi (Joe Mantegna) si faccia da parte e vada in pensione, sicura che possa essere un rischio per il suo progetto di avanzamento di carriera. Il BAU indaga poi su sette omicidi avvenuti a St. Louis fra coinquilini e il sospetto è che sia Larry (Alex Benjamin), uno dei due ragazzi che non si trovavano in appartamento al momento dell'aggressione. In seguito però Larry viene ucciso dal killer ed in base ad alcuni indizi, i profiler credono che l'SI possa essere uno dei coinquilini animato da sentimenti di vendetta. La ragazza capisce così che possa trattarsi di Justin Franco (Daniel Robbins), anche se lo definisce come mite e gentile. Per imposizione della Barnes, a Tara (Aisha Tyler) viene inoltre vietato di comunicare Rachel (Jessica Richards) che l'amico è stato ucciso. Grazie alle informazioni, Garcia (Kirsten Vangsness) scopre che Justin in realtà ha un'attività particolare su internet, che lo avvicina di più al profilo dell'SI.

Dopo aver perso le tracce di Justin, Simmons (Daniel Henney) e Rossi capiscono che il ragazzo potrebbe aver deciso di uccidere i coinquilini per via di un flirt segreto interno al gruppo. Crede infatti che Coriine (Mona Mira) sia innamorata di uno dei ragazzi che ha ucciso e per questo stia cercando di diventare come lui. Il BAU intuisce così che andrà a recuperare la ragazza all'aeroporto, dove arriverà a breve e riescono a scortarla prima che il ragazzo la veda. Una volta accerchiato, Justin minaccia di uccidersi e rischiede di poter parlare con la ragazza, sapendo di avere il controllo della situazione. Anche se JJ (AJ Cook) non è d'accordo, la Barnes vorrebbe che Corrine incontrasse il ragazzo, sicura che non cercherà di ucciderla. La Barnes però decide di raggirare la situazione e la porta personalmente nel parcheggio, dove Justin l'aggredisce verbalmente. La testimone viene colpita al cuore, ma il giubbotto antiproiettile la salva. Justin invece viene freddato da Simmons e questo non fa che inasprire i rapporti fra JJ e la Barnes. Quest'ultima cerca quindi di scaricare la responsabilità su JJ per la morte dell'SI, ma la profiler le giura vendetta e che affonderà con tutta la squadra che sta cercando di far chiudere. Solo in seguito la Barnes svela che il Direttore è d'accordo con la sua procedura e che intende ristrutturare la squadra. Prentiss potrà rientrare, ma verrà riassegnata come Tara. Rossi invece è costretto ad andare in pensione e Garcia spostata di Dipartimento.

ANTICIPAZIONI DEL 18 MAGGIO 2018, EPISODIO 16 "ULTIMO RESPIRO"

A due settimane di distanza dalla presa di potere della Barnes, la squadra è ancora alla ricerca di un equilibrio che permetta agli agenti di sopportare l'uscita di Rossi e Prentiss. Il primo infatti ha deciso di lasciare il Dipartimento per via dei suoi problemi personali e Prentiss rischia l'allontanamento per provvedimento disciplinare. Anche la vita professionale di JJ non è semplice, dato che la Barnes non ha accettato nessuno dei casi che le ha proposto, circa 26 persone morte a causa del divieto della vice direttrice. Garcia però riesce a trovare un crimine informatico che potrebbe mettere in azione il BAU, anche se Barnes è sicura che si tratti di un falso. JJ però decide di convocare la vecchia squadra per lavorare di nascosto, grazie alla guida diPrentiss, anche se sono tutti consapevoli del fatto che la Barnes scoprirà tutto e che potrebbero essere licenziati. Quando il caso si complica, diventa chiaro per i profiler dover informare la Barnes anche di fronte al rischio.

