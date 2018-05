Cristiano Malgioglio / "Ho tre figli adottivi, vivono a Cuba. Ora sono adulti e sono fiero di loro"

Cristiano Malgioglio svela di avere tre figli adottivi che vivono a Cuba "Ora sono adulti e sono fiero di loro". La confessione inaspettata al settimanale Visto

18 maggio 2018 Anna Montesano

Cristiano Malgioglio

È un uomo di spettacolo molto apprezzato dal pubblico, ma non ama svelare la sua vita privata. Cristiano Malgioglio, in un'intervista rilasciata al settimanale Visto, decide però di parlare di una parte della sua vita che ha sempre prederito tenere privata. Maglioglio è infatti papà, seppur non biologico, di tre bambini. Si tratta di tre figli adottivi, tre bambini cubani dei quali s’interessa e che segue con amore anche se a distanza. Tra tutti, dichiara di essere molto affezionato alla piccola Omara, della quale dice: “Le sono molto legato. Seguo anche altre due creature: William e Riccardo. Vivono tutti e tre a Cuba. Sì, ho tre figli a distanza. E’ stata una scelta che ho fatto tanti anni fa, ma non l’ho mai pubblicizzata. Ora sono adulti, sono fiero di averli aiutati a crescere. Non li ho adottati, ma li considero figli miei. Vado spesso a Cuba per incontrarli”.

IL RUOLO DA OPINIONISTA AL GRANDE FRATELLO

Cristiano Malgioglio è molto affezionato ai suoi tre bambini adottivi anche se, visto i suoi tanti impegni televisivi, gli risulta difficile recarsi a Cuba a far loro visita spesso. Attualmente poi, al fianco dell'amica Simona Izzo, è l'opinionista della nuova edizione del Grande Fratello, condotto dalla sua amata Barbara D'Urso. In merito, Malgioglio nella stessa intervista ha dichiarato: “Mi riempie di orgoglio, perché non è facile. Molti non hanno un’opinione. In trasmissione mi limito a dire quello che penso, che direi ai miei amici se fossi sul divano di casa”. Opinioni, le sue, sicuramente molto apprezzate dal pubblico.

