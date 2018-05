Cristina Roncalli "Luigi Favoloso ha tradito Nina Moric con me!"/ Grande Fratello: la sua amante per 6 mesi?

Luigi Favoloso ha tradito Nina Moric con Cristina Roncalli? In seguito alla squalifica dal Grande Fratello escono gli scheletri nell'armadio: “Dopo anni di minacce grido la mia verità!”.

18 maggio 2018 Valentina Gambino

L'esperienza con il Grande Fratello 2018 per Luigi Favoloso non è stata delle migliori. Il fidanzato di Nina Moric, dentro la Casa si è fatto notare fin da subito per un avvicinamento sospetto con Patrizia Bonetti. Nel tentativo di cercare di allontanarla, la ragazza è stata eliminata e sempre nella stessa serata, anche la modella croata gli aveva regalato il benservito. Durante la puntata dello scorso martedì sera, proprio la Moric ha preteso il confronto e dopo una serie di battute da stato Facebook, la coppia ha abbandonato il gioco insieme. Favoloso infatti, concluso il suo percorso ha preferito l’amore alla “carriera”. Prima di uscire però, proprio Barbara d’Urso ha voluto comunicargli la sua squalifica dopo avere indossato una maglietta sessista con scritto: “Selvaggia suca”, chiaramente contro la Lucarelli. Dopo le ultime dichiarazioni di Cristina Roncalli però, potrebbe essere difficile recuperare il rapporto tra la Moric e il suo fidanzato, scopriamo a seguire per quale bislacco motivo.

Cristina Roncalli sostiene di essere stata l’amante di Luigi Favoloso. "Dopo anni di minacce per il mio silenzio, eccomi pronta a gridare tutta la mia verità su Luigi Mario Favoloso - ha scritto su Instagram - Ho fatto silenzio fino ad oggi per paura e per i ricatti subiti, ma adesso basta! Ho diritto a raccontare qual è la mia verità e a far sapere a tutta Italia chi è davvero lui! Sono stata sua complice per tanti mesi in una storia che mi ha portato solo paura e sofferenza, il mio cuore non ha prezzo". La sua verità la showgirl ha voluto raccontarla tramite una intervista tra le pagine del settimanale Vero: "Sono stata la sua amante per 6 mesi, anche se per quanto mi riguarda la nostra era una storia a tutti gli effetti: io ho conosciuto un ragazzo che si professava quasi single". "Già quando ci siamo conosciuti lui mi ha raccontato di un rapporto in crisi - ha spiegato - All'inizio tra noi c'era solo una semplice conoscenza poi, quando ha visto su Facebook che ero tornata single, ha cominciato a chiamarmi. Io uscivo da una storia importante: il mio compagno mi aveva lasciata per un'altra, mi sentivo sola, e mi sono lasciata trasportare". Come la prenderà Nina Moric?

