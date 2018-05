FRANCESCO MONTE VS MATTEO GENTILI / La storia con Paola Di Benedetto era solo una montatura? "Sarei un falso"

Francesco Monte attacca Matteo Gentili nella pagine della rivista Chi: la relazione con Paola Di Benedetto era una montatura? Le parole dell'ex isolano.

Francesco Monte torna a parlare della sua relazione con Paola Di Benedetto, giunta al termine dopo alcune settimane di frequentazione. E nel farlo, l'ex isolano chiama in causa anche Matteo Gentili, l'ex fidanzato di Madre Natura, colpevole di alcune dichiarazioni pronunciate nella Casa del Grande Fratello e non troppo gradite all'ex tronista di Uomini e donne. Alle pagine del settimanale Chi, infatti, Monte ha chiamato in causa proprio una battuta di Gentili riguardante la presunta fine della nuova relazione sentimentale di Paola Di Benedetto: "Le sembra normale che mandino in onda un audio in cui Matteo Gentili dice: “Mi hanno riferito che Francesco e Paola si sarebbero lasciati”, lasciando credere che noi due abbiamo giocato con i sentimenti del pubblico? Ma per favore!" Monte, che conosciuto la modella durante la sua breve avventura a L'Isola dei famosi 2018, ha anche voluto precisare le ragioni per le quali tale relazione non può essere considerata una montatura.

Nelle pagine del settimanale Chi, Francesco Monte ha precisato di essere in pace con se stesso e con Paola Di Benedetto, con la quale ha vissuto una breve e intensa storia d'amore: "Se io fossi stato a casa a guardare il GF forse a quel punto avrei pensato: “Bè, Francesco e Paola sono stati davvero poco insieme, magari era tutta una farsa. Ma la realtà è un'altra. Come puoi baciare una persona per finta, andare a Vicenza da lei, o far venire lei a Taranto… Sarei stato un falso, un bravissimo attore. E sarei stato un infame se avessi portato avanti la storia, in fondo mi conveniva perché le coppie televisive sono amate. Ma preferisco guardarmi allo specchio senza vergogna". Ma davvero Monte ha compreso alla lettera le parole di Matteo Gentili? Ricordiamo, infatti, che quest'ultimo in puntata ha chiarito di non avere mai pensato che la discussa relazione post Isola fosse solo una montatura.

