Fabrizio Corona vs Alda D'Eusanio, telefonata in diretta/ "Mi hai leccato il c**o per 5 anni", lei lo asfalta

Fabrizio Corona contro Alda D'Eusanio: l'ex re dei paparazzi telefona in diretta a Stasera Italia e insulta la conduttrice che aveva giudicato i suoi atteggiamenti.

18 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Alda D'Eusanio

Fabrizio Corona è tornato e attacca Alda D’Eusanio. L’ex re dei paparazzi che è stato autorizzato dal Tribunale a rilasciare interviste e ad utilizzare i social network, non ha perso tempo telefonando in diretta a Stasera Italia, il programma di Rete 4 che, nel corso di una puntata speciale, ha affrontato l'argomento Corona. Tra gli ospiti presenti in studio c’era anche Alda D’Eusanio che ha commentato i comportamenti di Corona. Dopo aver ascoltato le parole della conduttrice, l’ex re dei paparazzi, in collegamento telefonico, rivolgendosi alla conduttrice ha detto: “Alda D’Eusanio mi ha leccato il c*** per 5 anni”. La replica della D’Eusanio non si è fatta attendere: “Guarda ciccio, io non ti ho mai leccato nulla perché mi hai sempre fatto schifo, nel vero senso della parola. Devo usarlo questo termine. Il fatto che io dica che tu sei un personaggio negativo non ti dà alcun diritto di mancare di rispetto alle persone” – ha sbottato Alda che ha poi concluso così il suo intervento prima che Corona riagganciasse – “È questo ciò che ha fatto di te un personaggio negativo. Hai mancato di rispetto a tua madre, a tuo padre, a tuo figlio e alle tue donne”.

FABRIZIO CORONA VS ALDA D’EUSANIO: I PARERI A FAVORE DELLA CONDUTTRICE

La telefonata in diretta di Fabrizio Corona ha smosso gli animi degli altri ospiti di Stasera Italia che si sono schierati a favore di Alda D’Eusanio. La giornalista Laura Tecce ha puntato il dito contro Fabrizio Corona, reo di essere riuscito a trasformare il nulla in arte attirandosi la simpatia dei giovani. Che cosa ha fatto Fabrizio Corona nella vita? Il fotografo? Non si è mai capito bene. Lui nasce come fotografo poi stava nell’agenzia con Lele Mora. Si è inventato un personaggio come la Ferragni si è inventata il fashion blog. Sono dei fenomeni mediatici che nascono sul web e che la televisione fa propri”, ha detto la giornalista. Fabrizio Corona, dunque, torna ad essere argomento di discussione. L’ex re dei paparazzi, però, ha deciso di non replicare alla giornalista in questione come invece ha fatto con la D’Eusanio.

