Filippo Contri, frase choc/ Grande Fratello 2018, video: "I cani si addestrano a calci"

Il popolo dei social chiede a gran voce la squalifica di Filippo Contri protagonista di un evento spiacevole nelle scorse ore al Grande Fratello 2018, che cosa ha detto?

18 maggio 2018 Hedda Hopper

Filippo Contri

Fuori Luigi Favoloso, Aida Nizar e la folle Mariana, di cosa si parlerà adesso sui social in realazione al Grande Fratello 2018? Ecco la frase e la caduta di stile che tutti aspettavano e che ha visto come protagonista Filippo Contri. Il bel gieffino continua ad andare avanti nel suo percorso un po' in sordina senza mai uscire dai limiti e ottenendo così mancate nomination ad un passo dal gran finale di giugno. Qualcosa è cambiato nelle scorse ore quando il giovane si trovava in salotto con gli altri e si è lasciato andare ad una frase infelice che è stata subito presa di mira. Il popolo dei social chiede a gran voce anche la sua squalifica perché la violenza sugli animali o le frasi offensive sono di pari gravità a quelle delle donne che abbiamo sentito nei giorni scorsi e nelle prime settimane. Ma cosa ha detto di così grave Filippo da far infuriare la rete?

FILIPPO CONTRI E L'ADDESTRAMENTO DEI CANI

A quanto pare il gieffino stava parlando del suo cane e della sua idea di addestramento. Il giovane non vede di buon occhio, e non trova utili, le nuove tecniche ma è più propenso ad usare i vecchi metodi, quelli violenti e aggressivi. In particolare, Filippo ha detto: “La prima volta che il mio cane ha provato a dare un morso gli ho fatto capire… poi ognuno gli fa capire in maniera propria. Io sono per i modi antichi, come fa una cosa sbagliata un calcio, anche perché non lo sentono, che ne dicano tutti gli animalisti e fidati che poi capiscono”. I fan del programma chiedono la sua squalifica e gli animalisti non hanno gradito quello che il gieffino ha detto in diretta tv. La violenza sarà punita oppure no? Clicca qui per vedere uno dei video che riportano proprio quei momenti.

