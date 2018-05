Francesca Fioretti torna a sorridere/ La compagna di Davide Astori al parco con la piccola Vittoria

Francesca Fioretti torna a sorridere: la compagna di Davide Astori al parco con la piccola Vittoria ritrova qualche attimo di serenità dopo la tragica morte del compagno.

Francesca Fioretti torna a sorridere dopo il dramma

Francesca Fioretti torna a sorridere insieme alla figlia. La compagna di Davide Astori, riparte in compagnia della piccola Vittoria così come riporta il portale del settimanale Oggi. Dopo la prematura quanto tragica scomparsa del capitano della Fiorentina, la modella ed ex gieffina era rimasta chiusa nel suo infinito dolore senza proferire alcuna parola. Adesso lentamente, proprio per il bene della piccola, sta tornando a sorridere insieme a lei, per cercare di continuare e andare avanti. La donna paparazzata in un parco appare più serena mentre gioca con la figlia sulle altalene. I primi scatti fotografici sono stati pubblicati tra le pagine del settimanale Vero.

Dalla morte del calciatore, avvenuta lo scorso 4 marzo in una camera di albergo durante la trasferta a Udine, Francesca Fioretti si è trincerata nel suo dolore, senza rilasciare interviste. La prematura scomparsa dello sportivo ha continuato inesorabilmente a commuovere il mondo del calcio. In appoggio della piccola Vittoria, che ha compiuto due anni poche settimane dopo la drammatica scomparsa del papà, la Fiorentina ha istituito il “Davide Astori Trust”, che sarà coordinato dalla famiglia del capitano, insieme alla stessa Francesca. “Con questo gesto”, ha fatto sapere il club Viola, “siamo sicuri di interpretare anche a nome della squadra e dei tifosi l’affetto e il rispetto di tutti quelli che hanno voluto bene a Davide”. Proprio l’ex gieffina non ha fatto mancare il suo saluto e le riconoscenze ai compagni di squadra del suo Davide Astori, all’allenatore Stefano Pioli e ai dirigenti. “Ci ha fatto molto piacere, è stata molto toccante”, ha commentato al tal proposito coach. “Molti di noi non avevano più visto Francesca dai giorni della tragedia, e anche per questo motivo abbiamo apprezzato molto i suoi saluti”.

