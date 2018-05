Francesca Reggiani/ Perché ho scelto di imitare Sabrina Ferilli e Federica Sciarelli (La Vita in Diretta)

Francesca Reggiani a La Vita in Diretta: “Perché ho scelto di imitare Sabrina Ferilli e Federica Sciarelli”. L'attrice comica si è raccontata in un'intervista con Francesca Fialdini

18 maggio 2018 Silvana Palazzo

Francesca Reggiani (Foto: da Wikipedia)

Francesca Reggiani a La Vita in Diretta: l'attrice comica ha ripercorso le tappe della sua carriera nel salotto con Francesca Fialdini. Il grande regista Federico Fellini la chiamava “occhioni”, una caratteristica che conquistò anche Gigi Proietti. «Ho lavorato con Fellini perché andavo a Cinecittà: mi presero per fare la comparsa, poi feci L'intervista, ai suoi esordi. È stata una bella esperienza, è stata un'occasione di stare sul set. Un altro grande è stato Proietti». Per lui fece tanti provini. Le disse: «Non ho mai visto sul palcoscenico una con gli occhi più grandi dei tuoi». Definirla comica è riduttivo, la sua è una satira sociale. Famosa la sua imitazione di Sabrina Ferilli, che ha riproposto anche a La Vita in Diretta. «Sabrina è una grandissima attrice, all'epoca era ovunque, quindi decidemmo di fare una sua imitazione», ha raccontato Francesca Reggiani. L'attrice ha parlato anche della figlia: «La tengo molto in palmo di mano», ha detto commossa.

FRANCESCA REGGIANI A LA VITA IN DIRETTA

Francesca Reggiani ha imitato anche Federica Sciarelli, conduttrice di Che tempo che fa: «I programmi che reggono bene sono quelli che hanno il fil rouge del giallo, quindi non potevamo non farlo». Ricco il repertorio dell'attrice comica, e infatti sono stati tanti i contributi mandati in onda da La Vita in Diretta in occasione dell'intervista a Francesca Reggiani. «Ho trovato il tempo di scrivere un libro, “Sono italiana ma voglio smettere”. Oggi ho terminato di correggere le bozze. Esce a fine mese», ha annunciato la comica, che non si è fatta mancare neppure l'imitazione di Donatella Versace. Divertente, intelligente, ironica, la conosciamo per i suoi monologhi che scattano fotografie precise della società italiana che cambia, ma Francesca Reggiani è anche un'attrice di talento. Lo ha dimostra in questi mesi con la pièce Mariti e Mogli, che ha proposto in giro per l'Italia con in tournée teatrale.

© Riproduzione Riservata.