GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Marco geloso di Giorgio Manetti: "Storia finita? Basta parlarne" (Trono Over)

Gemma Galgani insegue un arrabbiato Marco nel backstage del Trono Over di Uomini e donne: la richiesta del cavaliere e la gelosia nei confronti di Giorgio Manetti.

18 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Gemma Galgani

Gemma Galgani e Giorgio Manetti continuano ad essere protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e donne. Nonostante la loro relazione sia giunta al termine da tempo, la dama e il cavaliere non mancano di fare riferimento al tempo trascorso insieme, ai momenti belli, ai tentativi di riconciliazione ma anche a ciò che ne è conseguito, con il tentativo di trovare una nuova anima gemella. E proprio Marco, il nuovo flirt di Gemma Galgani, sembra non avere particolarmente gradito lo spazio concesso ancora a Manetti sia nelle puntate di Uomini e donne, che nella vita della stessa dama torinese. La conferma è arrivata nell'ultima puntata dedicata al Trono Over durante la quale lui e Giorgio si sono seduti davanti alla tronista Gemma. Il 'Gabbiano' ha valuto ricordare i tempi passati: "Rimarrà sempre nel mio cuore i momenti belli, io sono una persona positiva, tutti i battibecchi e le offese io non li guardo". Ma Marco non ha affatto gradito ed è intervenuto: "Ci sono anch'io, io le guardo quelle cose..."

GEMMA GALGANI RINCORRE MARCO NEL BACKSTAGE

All'ennesimo intervento di Giorgio Manetti, che ha ricordato i trascorsi con Gemma Galgani, Marco non ci ha visto più dalla gelosia e ha lasciato lo studio di Uomini e donne, rifugiandosi nel backstage. Al cavaliere non è andato giù l'eccessivo spazio rivolto ad una love story che è acqua passata, ma che continua ad essere presente in ogni puntata del programma. La dama torinese, sorpresa per questo atteggiamento, ha seguito il suo flirt fuori dallo studio, chiedendogli dei chiarimenti sulla sua reazione inaspettata: "Mi spieghi cosa stai facendo?" Inevitabile la risposta di Marco: "Non si può parlare sempre di voi, è una storia finita? E allora basta parlarne". Parole che confermano come la pazienza del nuovo cavaliere fiorentino sia oramai giunta al termine: Gemma asseconderà questa sua richiesta mettendo una volta la parola fine ai suoi trascorsi con Giorgio? Considerando che la tiritera procede da anni, è davvero difficile crederlo...

© Riproduzione Riservata.