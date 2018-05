Giulia De Lellis dopo Andrea Damante/ Tra il futuro da tronista e il presunto flirt con Jeremias Rodriguez

Giulia De Lellis dopo Andrea Damante: l'ex corteggiatrice di Uomini e donne tra il probabile futuro da tronista e il presunto flirt con Jeremias Rodriguez.

18 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è la nuova protagonista del gossip. Dopo l’addio ad Andrea Damante, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha cominciato a camminare sulle proprie gambe. Diventata una influencer seguitissima sui social, Giulia De Lellis, nonostante la delusione e la ferita nel cuore, non si è chiusa in casa, ma sta portando avanti il suo lavoro. Il suo nome è finito al centro di numerose indiscrezioni. Tornata single e amatissima dal pubblico, Giulia De Lellis è diventata la favorita per il trono della prossima stagione di Uomini e Donne. Dopo i primi rumors, le voci sono aumentate dopo il ritorno della De Lellis nello studio del programma di Maria De Filippi come ospite. Bellissima, felice e serena nonostante tutto, Giulia non rinnega nulla di quello che ha vissuto, ma ora è pronta a voltare pagina dando vita ad un nuovo capitolo della sua vita. Dopo aver fatto la corteggiatrice, la De Lellis diventerà una tronista?

GIULIA DE LELLIS E I RUMORS SU UN PRESUNTO FLIRT CON JEREMIAS RODRIGUEZ

Giulia De Lellis single è diventata un obiettivo dei paparazzi. Sono passate poche settimane da quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata single e il suo nome è già stato accostato ad un altro ragazzo. Secondo gli ultimi rumors, infatti, Giulia si sarebbe legata particolarmente a Jeremias Rodriguez con cui ha condiviso l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2017. Secondo gli ultimi gossip, infatti, Giulia e Jeremias si starebbero frequentando e tra i due sarebbe nata un’amicizia speciale. Si tratta, tuttavia, di un’indiscrezione che non è stata confermata. I due, dopo il Grande Fratello Vip 2017, si sono visti in alcune occasioni, ma da diverso tempo i due non si mostrano insieme sui social. Sarà un gossip senza fondamenta?

© Riproduzione Riservata.