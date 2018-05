Giulia Michelini/ "Non faccio l'attrice per essere ricordata o famosa"

Giulia Michelini, tra le attrici più amate dal pubblico, racconta a Gioia perché ha scelto di lavorare nel mondo dello spettacolo e il suo essere una ragazza madre.

18 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Giulia Michelini

Bella, giovane e talentuosa: Giulia Michelini è tra le attrici italiane più brave, apprezzata sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori. Dopo aver cominciato a recitare quando era giovanissima, la Michelini ha conquistato la popolarità interpretando il personaggio di Rosy Abate prima in Squadra Antimafia e poi nello spin off interamente dedicato alla Regina di Palermo. Giulia, però, sa calarci perfettamente anche in ruoli più leggeri come quello di Marika, la ragazza che fa perdere la testa a Checco Zalone nel film “Cado dalle nubi”. Nonostante lavori da anni nel mondo dello spettacolo, Giulia Michelini continua ad essere molto timida. Una timidezza che nasconde dietro il gesticolare e la sua parlantina nervosa. Felice di essere riuscita a realizzare i suoi sogni professionali, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Gioia, Giulia Michelini confessa di aver scelto di fare l’attrice non per diventare famosa, ma per un motivo più profondo. “Faccio questo lavoro per conoscermi, approfondire qualcosa di insondabile dentro di me, probabilmente avevo anche bisogno di gratificazioni”, spiega.

GIULIA MICHELINI ANNUNCIA IL RITORNO DI ROSY ABATE

Impegnatissima sul set e attualmente membro della commissione esterna del serale di Amici 17, Giulia Michelini annuncia che presto tornerà sul set per le riprese della seconda stagione di Rosy Abate. “In tutta sincerità mi sarei fermata, ma a furor di popolo si farà la seconda stagione, già chiedono la terza. Ecco quella no. A giugno iniziamo a girare e poi mettiamo un bel the end. Sono esausta”, spiega l’attrice a Gioia. Le puntate della nuova stagione dello spin off di Squadra Antimafia, dunque, saranno le ultime in cui Giulia Michelini vestirà i panni di Rosy Abate che resterà sempre un personaggio che rimarrà nel suo cuore. “Un personaggio femminile con un’evoluzione così lunga e seguita è una cosa rara in Italia, un’antieroina tra l’altro. Rosy è e rimarrà a tutti gli effetti un personaggio pop”. Dopo aver lavorato al cinema e in televisione, Giulia Michelini è pronta anche per debuttare a teatro accanto alla sorella Paola, anche lei attrice. “S’intitola La memoria dell’acqua. La regia è di Paolo Civati”, spiega la Michelini che ha già lavorato con la sorella.

GIULIA MICHELINI E L’ESSERE UNA RAGAZZA MADRE

Giulia Michelini è anche una mamma. L’attrice ha avuto un figlio quando aveva solo 19 anni. Madre e figlio sono cresciuti insieme instaurando un rapporto meraviglioso, ma all’attrice è pesato essere una ragazza madre? “Me li ricordo gli sguardi delle persone puntati addosso, è come se li avessi ancora davanti. Lì percepisci che il Paese è ancora fermo, non devi andare lontano per capire che cosa siamo fatti”, spiega Giulia che, in questi anni, oltre a realizzare i suoi sogni professionali, è sempre stata una madre presente per suo figlio. Infine, a Gioia, l’attrice ha raccontato cosa spera per il futuro: “ora mi aspetto di ricrescere, trovare l’amore, allargare la rete degli affetti, superando i vincoli istituzionali come la famiglia, il matrimonio”.

