Grande Fratello 2018/ È crisi tra Lucia e Filippo? Freddezza tra i due: Alberto avverte l'amico

Grande Fratello 2018, Lucia Orlando e Filippo Contri sono in crisi? In Casa i compagni notano la grande freddezza da parte della ragazza: la coppia è agli sgoccioli?

18 maggio 2018

C'è aria di crisi nella Casa del Grande Fratello 2018 tra Lucia e Filippo? È stata la prima coppia a formarsi in questa nuova edizione del reality di Canale 5 ma potrebbe essere anche la prima a dirsi addio. Nella Casa la freddezza tra i due è parsa chiara a tutti, soprattutto quella di Lucia Orlando. Proprio per questo Veronica Satti, amica di Lucia, in disparte ha voluto darle un consiglio: "Te lo dico da amica: stai più vicina a Filippo, sembra che ci sto io con lui e con questa frase ti abbia capito tutto...". Anche Lucia Bramieri e Angelo sono dello stesso parere. È proprio il Ken italiano a fare delle considerazioni su questa situazione: "Mi spiace di vedere Filippo così abbacchiato, molto perché lui mi raccontava che lui viene da due anni di totale apatia, silenzio interiore sentimentale. Qua ha trovato la speranza, un focolare che non è totalmente annientato che non è totalmente annientato ma c'è ancora brace, ma deve capire se è corrisposto. Al momento mi ha detto che non sa se c'è una roccia solida sulla quale poter costruire insieme".

GRANDE FRATELLO 2018: ALBERTO AVVERTE FILIPPO SUL CAMBIAMENTO DI LUCIA

E in effetti le perplessità sono anche dello stesso Filippo Contri, che ha notato chiaramente l'allontanamento di Lucia e la freddezza nei suoi confronti. È ancora Alberto a parlare con Filippo, tentando di aprirgli gli occhi rispetto a quello che è il comportamento di Lucia nei suoi riguardi. "È passata di qua e neppure uno sguardo dolce ti ha fatto, sembra che le stai sul c***o! - poi Tarzan fa un paragone con Matteo e Alessia - Loro due scherzano, ridono sempre, sono complici, se vi mettete voi due vicino si vede una differenza abissale! Non parlo di te perché tu la cerchi sempre, è lei che non ti cerca mai!" Filippo però dichiara di esserne consapevole e di voler chiarire con lei questa situazione. Una cosa è comunque chiara: per la coppia c'è aria di crisi!

