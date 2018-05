HARRY & MEGHAN: A ROYAL ROMANCE/ Su Canale 5 il film con Parisa Fitz-Henley (oggi, 17 maggio 2018)

Harry & Meghan: A royal romance, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 18 maggio 2018. Nel cast: Steve Coulter e Murray Fraser, alla regia Menhaj Huda. La trama.

18 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su canale 5

NEL CAST ANCHE STEVE COULTER

Il film Harry & Meghan: A royal romance va in onda in prima serata in prima visione tv su Canale 5 oggi, venerdì 18 maggio 2018, alle ore 21,25. Una pellicola biografica del 2018 diretta da Menhaj Huda (Soul survivors, la serie tv The royals) e interpretata da Steve Coulter (Oltre i confini del male - Insidious 2), Murray Fraser (le serie tv Victoria e Access Hollywood, la miniserie The Loch) e Parisa Fitz-Henley (L'apprendista stregone, Laureata... e adesso?, la serie tv House of Cards - Gli intrighi del potere). Il film è stato realizzato per essere distribuito direttamente in televisione sia in patria che nel mondo. Harry & Meghan: A royal romance andrà in onda in prima visione tv questa sera e domani Hary e Meghan convoleranno a nozze in una cerimonia pubblica che verrà trasmessa dalle principali reti televisive del mondo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

HARRY & MEGHAN: A ROYAL ROMANCE, LA TRAMA DEL FILM

Harry è il secondogenito del Principe di Galles, Carlo d'Inghilterra, e di Lady Diana. Meghan Markle è invece un'attrice e modella statunitense, una donna indipendente ed emancipata con già un divorzio alle spalle. I due si conoscono grazie a degli amici comuni e, poco dopo, cominciano una relazione. Harry però è un personaggio pubblico ed un importantissimo rappresentate della Casa Windsor, per cui i due preferiscono tenere segreta la loro relazione. Quando questa però diventa seria e i due si fidanzano, decidono di lasciar trapelare la notizia ai media. Da quel momento la vita di Meghan, attrice di successo ma ancora sconosciuta a molti, diventa l'argomento del momento. Il passato della donna, il suo divorzio, i suoi film, il suo modo di pensare vengono passati al setaccio dalla stampa inglese e da quella, di riflesso, del resto del mondo. Meghan Markle non sembra proprio un membro dell'aristocrazia inglese, ovvero il tipo di donna che, Harry avrebbe dovuto finire per sposare. La relazione fra i due però continua e il pubblico finisce per accettarla.

