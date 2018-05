IL CACCIATORE DI DONNE/ Su Rai 4 il film con Nicolas Cage (oggi, 18 maggio 2018)

Il cacciatore di donne, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 18 maggio 2018. Nel cast: Nicolas Cage, John Cusack e Vanessa Hudgens, alla regia Scott Walker. La trama del film nel dettaglio

18 maggio 2018

Il film in seconda serata su Rai 4

NEL CAST ANCHE JOHN CUSACK

Il film Il cacciatore di donne va in onda su Rai 4 oggi, venerdì 18 maggio 2018, alle ore 23.20. Una pellicola di genere giallo che è stata scritta e diretta nel 2013 da Scott Walker (Ordans forest), qui al suo primo e finora unico film internazionale e interpretata da Nicolas Cage (Con air, Il mistero dei templari - National treasure, Ghost rider), John Cusack (Non per soldi... ma per amore, Alta fedeltà, Sapore di hamburger) e Vanessa Hudgens (Spring break - Una vacanza da sballo, High school musical, Viaggio nell'isola misteriosa). Fra i produttori della pellicola figura anche il rapper 50 Cent, che ha avuto anche una breve carriera da attore. Il film è ispirato alla storia vera del serial killer Robert Hansen, che uccise circa 20 donne nell'Alaska degli anni 80. Il cacciatore di donne, è già stato programmato diverse volte nei palinsesti televisivi italiani e andrà in onda su nuovamente su Rai 4 nella seconda serata di oggi, venerdì 18 ottobre alle ore 23.20. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL CACCIATORE DI DONNE, LA TRAMA DEL FILM

Anchorage, Alaska, 1983. La giovane prostituta Cindy Paulson (Vanessa Hudgens) viene ritrovata ammanettata in una stanza, dove dice di essere fuggita dal tentato rapimento da parte di un cliente, Robert Hansen (John Cusack). Il poliziotto che raccoglie la sua testimonianza però non le crede, anche perchè Hansen presenta un alibi valido e rinnega ogni accusa. Nel frattempo proprio poco fuori Anchorage viene ritrovato il corpo di una donna. Si tratta di una ballerina scomparsa dopo essere stata ingaggiata per un servizio da un misterioso fotografo. Il caso ricorda molto da vicino altri ritrovamenti simili, sempre di giovani donne, e le indagini vengono affidate a Jack Halcombe (Nicolas Cage), della Polizia di Stato dell'Alaska. Confrontando i vari ritrovamenti Jack comincia a farsi l'idea precisa che in Alaska sia in azione ormai da anni un serial killer. Fra le mani gli capita anche la deposizione di Cindy, che secondo lui potrebbe portare all'identità dell'assassino seriale. La prostituta si rivela però molto reticente e non vuole più collaborare, sopratutto dopo non essere stata nè creduta nè aiutata dopo la prima denuncia. Jack comunque comincia ad indagare su Hansen, scoprendo che era stato condannato per stupro nel 1971. Facendo risalire fino ad allora le gesta del serial killer Jack riesce a farsi un'idea precisa ed atroce dell'opera dell'assassino. Avrà però bisogno di Cindy per riuscire ad incastrare Hansen.

