IO E LEI/ Su Rai 3 il film con Sabrina Ferilli e Margherita Buy (oggi, 18 maggio 2018)

Io e lei, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 18 maggio 2018. Nel cast: Sabrina Ferilli, Margherita Buy e Domenico Diele, alla regia Maria Sole Tognazzi.

18 maggio 2018 Cinzia Costa

"Io e lei" in prima serata su Rai 3

NEL CAST SABRINA FERILLI E MARGHERITA BUY

Il film Io e lei va in onda su Rai 3 oggi, venerdì 18 maggio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola drammatica del 2015 che è stata scritta e diretta da Maria Sole Tognazzi (Viaggio sola, L'uomo che ama, Ritratto di mio padre), figlia del celebre attore Ugo Tognazzi e interpretata da Sabrina Ferilli (La grande bellezza, Tutta la vita davanti, Christmas in love), Margherita Buy (Mia madre, Le fate ignoranti, Habemus papam) e Domenico Diele (Acab - All cops are bastards, L'attesa, La foresta di ghiaccio). Il film vede per la prima volta insieme la Buy, con cui la regista aveva già collaborato, e la Ferilli, vecchia amica con cui Maria Sole avrebbe da tempo voluto lavorare. Il film è stato prodotto con il contributo del Ministero per i Beni Culturali e la Regione Lazio. Ecco nel dettaglio la trama del film.

IO E LEI, LA TRAMA DEL FILM

Federica (Margherita Buy) e Marina (Sabrina Ferilli) sono una coppia omosessuale che convive ormai da 5 anni. Le due donne sono però estremamente diverse fra loro. Marina è una ex attrice dal carattere intraprendente ed estroverso che ora gestisce un'impresa di ristorazione bio. Marina è fiera di essere lesbica, mentre Federica ha alle spalle un divorzio e un figlio ormai adulto (Domenico Diele) ed è alla sua prima relazione omosessuale. Federica è un architetto e sul posto di lavoro nessuno sa che è omosessuale. Marina durante un'intervista dichiara di essere omosessuale e fa anche il nome di Federica, rendendo pubblica la loro relazione. Quest'ultima prende molto male il colpo di testa della compagna, perchè la dichiarazione non era stata prima concordata fra le due donne. I colleghi di Federica prendono molto bene la notizia, ma lei è sempre più divorata dal dubbio. Federica incontra aper caso Marco (Fausto Maria Sciarappa), una sua vecchia fiamma, mentre Marina riceve un'offerta per tornare sulle scene ed interpretare un nuovo film. Fra le due donne c'è ormai una frattura e Marina accetta il copione solo perchè Federica le chiede di rifiutarlo. Mentre Marina è in viaggio per girare il film Federica comincia una relazione clandestina con Marco. La sua compagna però, leggendo un sms compromettente, scopre tutto e si presenta ad un appuntamento dei due amanti.

