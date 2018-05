Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne, la promessa di lui: "Sarei disposto a trasferirmi"

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo aver lasciato il trono over di Uomini e Donne, si godono il loro amore: la promessa del cavaliere per la compagna.

18 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri procede tutto a gonfie vele. Dopo aver lasciato il trono over di Uomini e Donne, la dama e il cavaliere si stanno godendo il sentimento nato nel programma di Maria De Filippi e che ha spinto entrambi a congedarsi dal pubblico per vivere una storia normale, lontano dalle telecamere. La nuova coppia del trono over ha rilasciato la sua prima intervista a Uomini e Donne Magazine lasciandosi andare a dichiarazioni importanti e che lasciano pensare ad un lieto fine per i due. Nonostante la lontananza, infatti (lei vive a Brescia mentre lui a Taranto), Ida e Riccardo non sono affatto spaventati anche se, tra i due, quello ad essere disposto a fare un sacrificio è Guarnieri. “L’ho fatto a 18 anni, quando ho lasciato la Sicilia e la mia famiglia d’origine per venire ad abitare a Brescia. Qui ho una mia attività e la mia casa, realizzate con molti sacrifici” – ha spiegato la Platano mentre Riccardo ha aggiunto – “La lontananza è molta, ma io sarei pronto, con i tempi giusti, a trasferirmi a Brescia. Quando si prova un forte sentimento pensi solo a stare accanto alla persona che ami”.

LE PAROLE D’AMORE DI RICCARDO GUARNIERI

Dopo vari alti e bassi e pesanti litigi, Ida Platano e Riccardo Guarnieri non sono riusciti a resistere al sentimento che li ha travolti. L’ex cavaliere si lascia andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della dama: “Ida è la donna della mia vita, quella che cercavo. Fin da subito ho dichiarato di volere al mio fianco una donna forte e decisa. Ero già convinto di volere lei da qualche mese ma i nostri continui litigi e incomprensioni mi avevano frenato”. Ida, pur essendo molto presa da Riccardo, preferisce non bruciare le tappe anche perché, il primo posto nel suo cuore è occupato dal figlio che non ha ancora presentato al suo nuovo fidanzato: “Piano piano cercherò di farli conoscere. Mio figlio deve poco alla volta assaporare Riccardo“. Tra i due, comunque, non ci sono problemi e le premesse fanno ben sperare per il futuro.

