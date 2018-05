Il cancro non è tabù: da Nadia Toffa a Carolyn Smith/ Arianna Stabile: “La mia battaglia” (La Vita in Diretta)

Il cancro non è tabù: da Nadia Toffa a Carolyn Smith. Lo racconta Arianna Stabile a La Vita in Diretta nella puntata di oggi: la battaglia contro il tumore, l'importanza della prevenzione

18 maggio 2018 Silvana Palazzo

Arianna Stabile a La Vita in Diretta

A La Vita in Diretta è arrivata la Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. A parlarne nel “caffè delle donne” di Francesca Fialdini è Arianna Stabile, che ha vissuto sulla sua pelle la battaglia contro questo male. L'occasione è stata colta anche per evidenziare l'importanza della prevenzione e del condividere la propria esperienza con gli altri, come hanno fatto recentemente anche personaggi famosi, da Nadia Toffa a Carolyn Smith. «A 25 anni mi è stato diagnosticato un tumore al seno. Sono stata operata e poi mi sono sottoposta a cicli di chemioterapia, tuttora sono in cura. Mia madre è sempre stata molto attenta e informata, quindi mi ha fatto fare sempre dei controlli, visto che mia nonna ha sofferto dello stesso problema. Grazie a questi controlli ho scoperto in tempo di avere un tumore», ha raccontato Arianna a Raiuno. Poteva crollarle il mondo addosso, ma Arianna invece si è affidata ai medici e all'associazione Komen Italia, di cui è diventata testimonial: «La mia reazione? Ditemi quello che dobbiamo fare, così ho detto loro». La prevenzione ha permesso anche a sua madre di scoprire di avere un tumore e di poterlo combattere.

IL CANCRO NON È TABÙ: DA NADIA TOFFA A CAROLYN SMITH

Quella contro il tumore è una battaglia difficile, che spaventa molto. Ma è una battaglia persa in partenza se non si ha il coraggio di combattere. Giocare d'anticipo è importante, per questo si continua a sottolineare il valore della prevenzione. Lo ha fatto Nadia Toffa, che da dicembre lotta contro il tumore. Nel suo caso la scoperta è avvenuta per caso. Da allora si sottopone a cicli di chemioterapia che la costringono a periodici fasi di riposo da Le Iene. «Siamo dei guerrieri, non trattateci da malati», aveva spiegato a febbraio, mentre recentemente si è mostrata con il foulard in testa. Ci sono stati momenti molto difficili, ma non c’è niente di cui vergognarsi». Lo stesso coraggio ha mostrato Carolyn Smith, che combatte da almeno tre anni con una grave forma tumorale che sembrava sparita grazie a al primo ciclo di chemioterapia. «Il tumore non è tabù», ha scritto la coreografa, spiegando che non ha alcun paura di mostrarsi in pubblico portando in bella vista i segni della terapia.

© Riproduzione Riservata.