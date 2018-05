LA STRADA A SPIRALE/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson (oggi, 18 maggio 2018)

La strada a spirale, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 18 maggio 2018. Nel cast: Rock Hudson, Gena Rowlands e Burl Ives, alla regia Robert Mulligan. La trama del film nel dettaglio.

18 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ROCK HUDSON

Il film La strada a spirale va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 18 maggio 2018, alle ore 15,50. Una pellicola drammatica del 1962 che è stata diretta da Robert Mulligan (Il buio oltre la siepe, L'uomo della Luna, Strano incontro) ed interpretata da Rock Hudson (Il gigante, Il letto racconta, Torna a settembre), Gena Rowlands (Le pagine della nostra vita, Una moglie, Gloria - Una notte d'estate) e Burl Ives (La gatta sul tetto che scotta, Il grande paese, La valle dell'Eden). Il film è tratto dal romanzo del 1957 The Spiral Road di Jan de Hartog, drammaturgo e romanziere olandese. La colonna sonora è stata composta da Jerry Goldsmith, notissimo compositore candidato ben 18 volte all'Oscar, premio che ha però vinto in un'unica occasione per il film Il presagio. La strada a spirale andrà in onda su Rete 4 oggi pomeriggio alle ore 15.50. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA STRADA A SPIRALE, LA TRAMA DEL FILM

Anton Drager (Rock Hudson) è uno stimato giovane medico olandese che giunge in missione in Indonesia per svolgere il suo internato. Qui trova condizioni igieniche disastrose e una popolazione che sta morendo a causa di varie malattie. Il giovane dottore riesce ad aggregarsi al gruppo del dottor Brits Jansen (Burl Ives), specializzato nella cura della lebbra. Il suo obiettivo è mettere a frutto gli anni che dovrà passare in Indonesia diventando uno dei massimi esperti di questa malattia e poter tornare in patria come un luminare. Jansen manda Drager in un villaggio decimato dalla pestilenza, ma quando il giovane medico arriva sul posto scopre che l'intero paese è stato dato alle fiamme per evitare il diffondersi del contagio. Quando torna al campo base Drager scopre però l'arrivo della sua fidanzata Els (Gena Rowlands). I due decidono di sposarsi all'istante. Nel frattempo il medico si sente sempre più coinvolto con i suoi pazienti e comincia a capire che curare queste persone dalla malattia è più importante che sfruttarle per ottenere prestigio in patria. Durante le sue visite Drager scopre però che gli abitanti dell'isola su cui si trova sono completamente succubi di uno stregone locale, Stego Myia (Ibrahim Pendek), che li tiene in suo potere con la scusa di un cura miracolosa. Per Drager si tratta dell'occasione di dimostrare che la scienza è superiore a qualsiasi tipo di superstizione.

© Riproduzione Riservata.