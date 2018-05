La Vita in Diretta/ Ospiti, dalla festa dei Corazzieri alla Race for the cure (oggi 18 maggio)

La Vita in diretta torna in onda oggi con una nuova puntata divisa tra la cronaca, con la condanna confermata per il marito di Elena Ceste, e il gossip, con il Royal Wedding

18 maggio 2018

La vita in diretta

La puntata di oggi de La Vita in Diretta si è aperta con il collegamento da Roma, dove si celebra il 150° anniversario del Reggimento Corazzieri, una forza specializzata dell'Arma dei Carabinieri conosciuta come la guardia d'onore del presidente della Repubblica Italiana. Due mogli di Corazzieri sono invitate in studio, peraltro fratelli. «Ve la siete andata a cercare, allora vi invito al caffè delle donne», ha scherzato Francesca Fialdini. Il conduttore Marco Liorni ha poi commentato la notizia che riguarda una cittadina piemontese, Locana, che offre un contributo di novemila euro per chi ha un reddito basso e si trasferisce da loro. Ma oggi a La Vita in Diretta viene affrontato un tema molto importante, quello della prevenzione. «Può salvarvi la vita», ha detto Francesca Fialdini che ha parlato della Race for the Cure e dell'importanza di abbattere i pregiudizi, una battaglia ingaggiata da persone note come Nadia Toffa e Carolyn Smith. (agg. di Silvana Palazzo)

LA VITA IN DIRETTA, ANTICIPAZIONI E OSPITI

Royal Wedding, Principe Harry, Meghan Markle e tutte le novità sul matrimonio dell'anno che si terrà proprio domani mattina portando giubilo in tutto il regno. La Vita in diretta continua ad occuparsi del tema del momento con tante diretti, servizi e trovando addirittura il posto dove sono stati ordinati i confetti degli sposi. Gli spunti anche oggi non mancano soprattutto dopo l'annuncio che sarà il Principe Carlo ad accompagnare la sposa all'altare e che poi si darà il via alle danze. Come sempre, resta ancora top secret il vestito da sposa che la stessa attrice ha confermato che pagherà lei stessa. Quali altre curiosità ancora non conosciamo? La Vita in diretta, però, si aprirà come sempre con la cronaca. Proprio ieri gli inviati di Francesca Fialdini e Marco Liorni, hanno atteso con ansia il responso della giustizia sul destino di Michele Buoniconti giudicato ancora una volta come l'assassino di Elena Ceste scomparsa nel gennaio 2014 e i cui resti sono stati trovati 10 mesi dopo.

I TEMI DELLA PUNTATA E GLI ASCOLTI DI IERI

La Vita in diretta va incontro alla nuova puntata del venerdì prima dello speciale dedicato al Royal Wedding di domani ma sicuramente i fan rimarranno fedeli alla coppia di conduttori proprio come hanno fatto ieri. Anche la puntata del giovedì è riuscita a tenere alti gli ascolti e, in particolare, La Vita in Diretta informa ha registrato 1.240.000 spettatori con il 10.8% di share mentre la seconda parte ha segnato 1.664.000 telespettatori con il 15.5% di share. Cosa riuscirà a fare oggi con la nuova puntata del programma e i nuovi temi di oggi?





