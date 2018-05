La Corrida di Carlo Conti/ Anticipazioni sesta puntata: verso la fase finale dell’edizione (18 maggio)

La Corrida, ecco le anticipazioni della sesta puntata in onda questa sera, venerdì 18 maggio 2018 sulla rete ammiraglia di Casa Rai: Carlo Conti verso la fase finale dell’edizione.

18 maggio 2018 Valentina Gambino

La Corrida, anticipazioni sesta puntata

Siete pronti per il nuovo appuntamento di questa sera con La Corrida? Carlo Conti tornerà puntualmente in onda nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Rai a partire dalle 21.25 circa. Al fianco del conduttore toscano, ritroveremo come sempre anche la valletta Ludovica Caramis e l'orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Quello di oggi sarà il sesto appuntamento con i dilettanti allo sbaraglio che non vedono l’ora ancora una volta di fare divertire il pubblico presente ed anche quello da casa. Confermato campione assoluto di ascolti, La Corrida si è scontrata ogni venerdì sera con Il Segreto in onda su Canale 5 che purtroppo non ha avuto la meglio. In diretta dallo studio 5 della Dear di Roma, anche questa sera ci saranno quindici dilettanti allo sbaraglio che lotteranno per conquistare l'applauso del pubblico in studio con prestazioni cariche di creatività, entusiasmo e impegno.

La Corrida di Carlo Conti, anticipazioni sesta puntata

L'obiettivo comune dei dilettanti allo sbaraglio sarà sempre quello di conquistare il pubblico, prontissimo anche a dimostrare contrarietà attraverso il rumoroso utilizzo di pentole, cucchiaioni e campanacci. Tra canti, balli, parodie e interpretazione di poesie i partecipanti sono pronti a scendere in campo - dopo un video-messaggio mandato da parenti o amici - diventando per una sera i protagonisti assoluti del grande varietà del venerdì sera firmato Rai. Come regolamento insegna, tutti i partecipanti de La Corrida che avranno ottenuto più pareri positivi, verranno nuovamente giudicati al termine della serata per decretare il vincitore assoluto della divertente competizione. Anche il pubblico in sala sarà protagonista ed infatti, direttamente dal parterre, Carlo Conti sceglierà anche stasera un/a valletto/a da affiancare a Ludovica Caramis durante tutta la puntata. Ma non finisce qui. Verranno scelti anche dei partecipanti per mettere in piedi una divertente coreografia di ballo ideata da Fabrizio Mainini. Dato l’enorme successo del programma, venerdì 25 maggio 2018 andrà in onda una settima puntata de “La Corrida”, “Il meglio di…” che ripercorrerà i momenti più spassosi di questa edizione.

© Riproduzione Riservata.