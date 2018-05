Le Iene, Nina Palmieri e Chiara Ferragni/ Video, saluto per Daniel bimbo guarito dal cancro: “Io ti aspetto!”

Le Iene Show, Nina Palmieri e Chiara Ferragni realizzano un videomessaggio per il piccolo Daniel: “Cresci un pochino, io ti aspetto!”, ecco le parole dell'imprenditrice digitale.

18 maggio 2018 Valentina Gambino

Daniel riceve il saluto di Chiara Ferragni

Lo scorso mercoledì sera Nina Palmieri ha raccontato la bellissima quanto commovente storia di Daniel, un bambino che ha vinto la sua battaglia contro il tumore dopo essere stato sottoposto a operazioni, chemioterapia e la drammatica perdita dei capelli. Fin da subito il piccolo ha colpito il pubblico de Le Iene Show per la forza e l'estremo entusiasmo dimostrato, utilizzando la danza come principale passatempo per sconfiggere la noia in ospedale e cercare di superare i momenti bui. "La mia ragazza ideale? È Chiara Ferragni", ha risposto sicuro all'inviata de Le Iene che domandava se il cuore fosse impegnato oppure no. Solo dieci anni ma già le idee chiarissime. Con la sua splendida energia Daniel è stato in grado di fare danzare a ritmo di musica l'intero reparto di Oncologia pediatrica fino a sconfiggere il cancro che l’aveva costretto a letto per svariati mesi. Dopo una puntura d’insetto infatti, il collo del piccolo si era gonfiato in maniera spropositata fino alla terribile diagnosi: il linfoma di hodgkin.

Daniel riceve il saluto di Chiara Ferragni

Daniel ha immediatamente capito che la sua battaglia non era semplice. Nonostante dieci anni la domanda è sempre la stessa: "Proprio a me doveva capitare?". Il piccolo ricoverato dopo pochi giorni ha cominciato a fare un video diario della "sua avventura". Le giornate erano lunghe ed a spaventarlo erano la noia e la tristezza. Daniel quindi, faceva uscire in corridoio gli altri bambini per farli ballare insieme a lui, facendo l'animatore in ospedale. Il suo entusiasmo aveva contagiato sia i medici che gli infermieri. Daniel con la sua energia dopo tre cicli di chemio e 11 di radioterapia è finalmente tornato a casa per gustarsi nuovamente il mare ma il ricordo rimaneva sempre agli amici lasciati in ospedale. Nina quindi, ha voluto riportarlo lì per donare un nuovo sorriso. Proprio pochi giorni fa, Nina Palmieri ha incontrato Chiara Ferragni per un progetto insieme a Fedez e quindi, ha avuto modo di realizzare un video per il piccolo Daniel. "Caro Daniel, ho colto il messaggio, devi crescere un pochino e io ti aspetto", ha affermato la compagna del rapper milanese. Eccovi il video a seguire.

© Riproduzione Riservata.