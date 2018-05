Lethal Weapon 2/ Anticipazioni: Birdwatching, Omicidio in punta di forchetta e Teorie cospiratorie (18 maggio)

Lethal Weapon 2, anticipazioni e trame della nuova puntata in onda su Italia 1 nella prima serata, Birdwatching, Omicidio in punta di forchetta e Teorie cospiratorie i titoli.

18 maggio 2018 Valentina Gambino

Lethal Weapon 2, anticipazioni

Lethal Weapon 2 torna puntuale anche stasera su Italia 1 a partire dalle 21.10 circa. Anche oggi andranno in onda tre episodi della seconda stagione, in attesa della terza. Gli episodi trasmessi dalla rete giovane Mediaset sono assolutamente inediti e per la prima volta in chiaro. Il telefilm costruito sulla famosa saga cinematografica Arma letale con Mel Gibson, ha come protagonisti Clayne Crawford e Damon Wayans. Scopriamo a seguire, cosa accadrà con la trama e alcuni piccoli spoiler. L’episodio numero 7 ha per titolo Birdwatching. Murtaugh e Riggs investigano sulla morte di un surfista e i sospetti si raggruppano tutti nei confronti di un ricco signore e su suo figlio. Riggs continua a fare brutti sogni con protagonista il padre e questi gli vietano di prendere sonno. Murtaugh intanto è ai ferri corti con Trish, dopo averle sfasciato un evento benefico. L’episodio numero 8 ha per titolo Omicidio in punta di forchetta. Riggs e Murtaugh indagano sull’omicidio di un killer della mafia, assassinato con una forchetta. Nel frattempo, Murtaugh si unisce con l’odiato vicino di casa per impedire che i loro figli si frequentino e Riggs si scopre geloso della sua vecchia amica Molly: come finirà?

Lethal Weapon 2, anticipazioni e info streaming

Lethal Weapon 2, proseguirà questa sera su Italia 1 con il suo nono episodio della seconda stagione dal titolo Teorie cospiratorie. Riggs entra totalmente nel panico dopo avere baciato Molly e prepara una lista dei motivi per cui non dovrebbero mettersi insieme. Frattanto, con Murtaugh, investiga su uno schizoide, tormentato da teorie cospiratorie, ritenuto colpevole di omicidio. I nuovi episodi della famosa serie sono mandati in chiaro su Italia 1 dallo scorso 4 maggio 2018. Trasmesse ogni venerdì sera, le varie puntate possono essere recuperate anche in replica streaming. La messa in onda attuale poi, potrà essere visionata anche in diretta collegandovi al portale ufficiale di Mediaset e andando su Italia 1 come canale principale. La serie potrà essere visionata anche attraverso smartphone, tablet e phablet di ultima generazione scaricando l’applicazione ufficiale di Mediaset Fan.

