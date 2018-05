MEGHAN MARKLE E HARRY, IL MATRIMONIO/ Incidente per la sorella della sposa

Meghan Markle e Harry, tutto pronto per il giorno del matrimonio: mentre la sorella della sposa è stata coinvolta in un incidente, la madre ha incontrato la Famiglia Reale.

18 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Harry e Meghan Markle

Tra ventiquattro ore, Meghan Markle diventerà ufficialmente la moglie del Principe Harry. Per l’attrice sarà un giorno davvero speciale. Anche senza il padre che non parteciperà alle nozze per problemi di salute, Meghan che dovrebbe essere accompagnata all’altare dalla madre indossando un abito della casa di moda Ralph & Russo del valore di 100mila sterline. La vigilia delle nozze, però, non è tranquilla per la sposa. La sorella Samantha Grant, infatti, ha avuto un incidente in seguito al quale ha riportato la frattura di un ginocchio e di una caviglia. L’incidente è avvenuto in Florida e con lei c’era il compagno Mark. I due sono andati contro una barriera di cemento. La sorella Samantha, però, così come il fratello Thomas jr non risultano nella lista degli invitati così come il padre sul quale la Markle, attraverso un nota ufficiale rilasciata da Kensington Palace, ha fatto sapere: "Purtroppo mio padre non parteciperà al nostro matrimonio, mi sono sempre presa cura di mio padre e spero che gli si possa dare lo spazio di cui ha bisogno per concentrarsi sulla sua salute".

L’INCONTRO TRA LA MADRE DI MEGHAN MARKLE E LA FAMIGLIA REALE INGLESE

La madre di Meghan Markle è sbarcata a Londra e come vuole il cerimoniale, prima del matrimonio, ha conosciuto la famiglia del Principe Harry. Ha incontrato il principe William, e sua moglie Kate e i loro due figli più grandi, il principe George, 4, e la principessa Charlotte, 3, al castello di Windsor, nel pomeriggio di giovedì. Dopo l’incontro, secondo quanto riporta Time.com, sarebbe seguita anche una cena di prova. Mercoledì, invece, ha incontrato il Principe Carlo e Camilla mentre non ha ancora conosciuto la Regina Elisabetta. Agli incontri era presente anche il Principe Harry. I futuri sposi sono stati, inoltre, avvistati mentre entravano nel castello di Windsor. Per il giorno del fatidico sì, dunque, è davvero tutto pronto.

