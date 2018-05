MICHELA PERSICO/ Fidanzata di Davide Rugani: rapporti prima della partita? Io di solito...(Chiambretti Matrix)

Michela Persico ospite a Chiambretti Matrix. La compagna del difensore centrale juventino Daniele Rugani si racconterà, anche dopo l'esperienza in tv a "Le Capitane"

18 maggio 2018 Fabio Belli

Michela Persico ospite a Chiambretti Matrix

Ci sarà anche Michela Persico tra gli ospiti della puntata di Matrix Chiambretti, in onda venerdì 18 maggio su Canale 5. Star di Instagram dal fisico esplosivo, Michela Persico è conosciuta soprattutto per essere la fidanzata di Daniele Rugani, il difensore centrale della Juventus, con il quale ha appena festeggiato il settimo Scudetto consecutivo conquistato dalla formazione bianconera. E per farlo al meglio, i due si sono regalati una vacanza assieme alle Baleari, come testimoniato anche sul profilo Instagram della bellissima Michela, che racconterà a Chiambretti anche la vita al fianco di un giovane talento del calcio, considerato da molti anche come un futuro protagonista della nuova Nazionale italiana allenata da Roberto Mancini.

MICHELA PERSICO, L'ESPERIENZA A "LE CAPITANE"

Si è parlato di matrimonio insistentemente negli ultimi mesi tra Michela Persico e Daniele Rugani. Di sicuro la vita da “wag”, ovvero da moglie di un calciatore, si addice perfettamente a Michela che nell’ultima stagione è stata anche protagonista di un’interessante esperienza televisiva, il docu-reality “Le capitane”, al quale hanno partecipato anche altre compagne di calciatori famosi (come Jessica Melena, al fianco di Ciro Immobile) raccontando la loro vita di mogli, fidanzate e madri al fianco di stelle del calcio. Un’esperienza che ha messo in luce come il mondo della televisione si addica a Michela, che ha rivelato come fare la giornalista sportiva fosse il suo sogno da bambina.

LA FIDANZATA DI DANIELE RUGANI: "SESSO PRE-PARTITA? VI DICO CHE..."

Ovviamente, con Piero Chiambretti, sempre particolarmente impertinente, si parlerà anche di una questione che riguarda anche Michela Persico, così come tutte le mogli dei calciatori: sesso sì o sesso no prima di una partita? In una recente intervista Michela è stata piuttosto perentoria: ““Ci sono momenti in cui sei sola e altri in cui bisogna comprendere la situazione e sostenere il compagno. Niente sesso prima delle partite? Un calciatore deve essere concentrato mentalmente e fisicamente prima di andare in campo, quindi sono d’accordo con questa regola”. Questo nonostante in precedenza se la fosse cavata con una battuta: “Sesso prima degli incontri? Perché no, tanto non gioco io...” Si vede che la tipica disciplina juventina ha finito col contagiare anche la bella Michela.

