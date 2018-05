Marco Bocci, come sta?/ Foto, con la moglie Laura Chiatti al Chianelli: regalo speciale per i bambini

Marco Bocci, come sta? Con la moglie Laura Chiatti al Chianelli: foto. Un regalo speciale per i bambini malati di tumore e le loro famiglie. Le ultime notizie sull'attore

18 maggio 2018 Silvana Palazzo

Marco Bocci e Laura Chiatti

Marco Bocci sta meglio. L'attore, ricoverato da quasi due settimane nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Perugia, in questi giorni è stato visto anche in una struttura benefica che ospita piccoli malati oncologici e le loro famiglie, il Residence Chianelli, il cui edificio è adiacente il parcheggio dell'ospedale. Molti pazienti e i loro familiari lo hanno incontrato anche qui, insieme alla moglie Laura Chiatti. I due attori, da sempre vicini al Comitato, sono impegnati in molte attività di beneficenza in favore dei bambini e degli adulti malati di leucemie, linfomi e tumori. Dopo essersi intrattenuti per fare due chiacchiere con pazienti e familiari, Marco Bocci e Laura Chiatti si sono concessi anche per fotografie e hanno consegnato dei regali. Come riportato dall'Ansa, quest'anno la coppia nella dichiarazione dei redditi devolverà il 5 per mille al Comitato per la vita “Daniele Chianelli” per sostenere la ricerca, l'assistenza ai malati e ai loro familiari, oltre che contribuire all'acquisto di macchinari e al supporto di tanti ricercatori.

MARCO BOCCI, COME STA? LE ULTIME NOTIZIE SULL'ATTORE

È stato il Comitato per la vita “Daniele Chianelli” ad annunciare la visita di Marco Bocci e Laura Chiatti. «Guardate chi è venuto a trovarci? Marco Bocci e Laura Chiatti che anche quest'anno doneranno il 5xmille al Comitato per la vita "Daniele Chianelli". Un regalo speciale per aiutare i piccoli pazienti del Chianelli. Un grande gesto», è il testo del messaggio pubblicato su Facebook. Le condizioni dell'attore sono in nettissimo miglioramento. Fonti ospedaliere in via ufficiosa hanno confermato nei giorni scorsi che Bocci è stato colpito da meningoencefalite da herpes. A rivelarlo alcuni giornali locali, secondo cui l'attore si sarebbe presentato al Pronto Soccorso con una sospetta meningite: per le stesse ragioni lo stesso giorno era stato ricoverato anche un 17enne svedese, che ora è sotto controllo e non in pericolo di vita. A lui è stata diagnosticata una meningite virale, mentre Bocci pare che si stia riprendendo da un'infezione cerebrale dovuta al virus herpes simplex tipo 1, che si manifesta con febbre molto alta, cefalee e problemi di linguaggio e memoria.

