Milly Carlucci, Ballando con le stelle/ "Polemiche con Fazio? Ha iniziato lui"

Milly Carlucci presenta la finale di Ballando con le stelle 2018 facendo un bilancio della stagione e commenta la sfida con Maria De Filippi e le polemiche con Fazio.

18 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Milly Carlucci

Milly Carlucci è pronta per condurre la finale di Ballando con le stelle 2018 che andrà in onda domani, sabato 19 maggio, in prima serata su Raiuno. Quella che si concluderà domani è stata un’edizione ricca di polemiche, ma che ha regalato grandi soddisfazioni alla conduttrice che ha anche vinto la sfida degli ascolti con Maria De Filippi. La presenza di concorrenti come Giovanni Ciacci e Gessica Notaro, poi, ha permesso alla Carlucci di poter affrontare temi importanti attraverso la leggerezza propria di un programma di ballo. I messaggi sull’uguaglianza in tutte le sfere della vita e la voglia di riscatto di chi ha dovuto subire violenza sono stati recepiti dal pubblico che ha voluto in finale sia Ciacci che la Notaro. “La presenza di Gessica come quella di Ciacci ci ha dato due argomenti che vanno al di là del semplice spettacolo e la riflessione è continuata all’interno delle famiglie", spiega la conduttrice al settimanale Spy.

MILLY CARLUCCI E LE POLEMICHE CON FABIO FAZIO

L’edizione di Ballando con le stelle che sta per concludersi è stata caratterizzata anche da alcune polemiche che hanno coinvolto la stessa conduttrice come quella con Fabio Fazio che ha invitato all’interno del suo programma, Che tempo che fa, Maria De Filippi che, con Amici, è la concorrente diretta della Carlucci. La conduttrice, così, appena è stata invitata da Fazio, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. A tal proposito, a Spy, ha detto: “Fazio ha ingaggiato un dialogo sul filo dell’ironia e del divertimento, io ho solo cercato di essere in sintonia”. Nessuna rivalità neanche con Maria De Filippi con cui la sfida settimanale fa parte del gioco. "Le polemiche sono fatte nel post trasmissione su internet, fa parte del gioco. Ognuno fa il proprio lavoro e cerca di fare il meglio per la missione che gli è stata affidata dalla sua azienda", ha spiegato la conduttrice.

MILLY CARLUCCI E LA FINALE DI BALLANDO CON LE STELLE

A contendersi il titolo di vincitore di Ballando con le stelle saranno Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando. Tra tutte le coppie finaliste, su una la Carlucci non avrebbe mai scommesso: “Non mi aspettavo tanto consenso per Nathalie Guetta. Normalmente alla finale arrivano quelli che ormai sanno ballare e invece il pubblico ha premiato in lei l’immensa umanità, la simpatia, l’autoironia, i suoi limiti da persona normale” – spiega la Carlucci a Spy per poi aggiungere – “Quelli alti e fighi come Akash Kumar o Giaro Giarratana rappresentano una minoranza della popolazione. Noi tutti siamo come Nathalie, con le sue difficoltà a ricordarsi i passi, l’emozione, l’imbarazzo. E, infatti, nelle ultime tre puntate la giuria l’ha bocciata e il televoto l’ha sempre salvata”.

© Riproduzione Riservata.